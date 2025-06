Rien ne semble pouvoir arrêter Les Sims 4 ! Après plus de 10 ans, les équipes de Maxis et Electronic Arts regorgent encore d'idées pour alimenter le roi des simulateurs de vie. Ainsi, les packs s'enchaînent encore et toujours à un rythme soutenu pour agrémenter votre expérience de bien des façons. Cette fois, c'est un tout nouveau DLC qui arrive et beaucoup l'attendaient.

Un DLC magique pour Les Sims 4

À leur lancement, Les Sims 4 n'ont pas tant que ça convaincu le public, d'autant plus après le renouveau qu'avait été le troisième opus. Mais, depuis le temps, le titre a su rebondir, changer sa formule en passant en free-to-play pour le jeu standard et devenir un véritable jeu-service finalement. De fait, bien des mises à jour gratuites et événements rythment maintenant le quotidien des fans. Cependant, EA n'a pas abandonné les DLC payants pour autant pour du contenu encore plus conséquent.

Le prochain pack d'extension est prévu pour le 10 juillet 2025 et il devrait beaucoup plaire ! Du nom de « Nature enchantée » (« Enchanted by Nature » en vo), il s'inspire justement des Sims 3. De fait, cet opus avait introduit de nouvelles espèces que nous pouvions incarner, dont les fées. Celles-ci vont alors faire leur grand retour dans la licence avec ce nouveau DLC.

Pour préparer en beauté la sortie du pack Nature enchantée, un nouveau trailer a été publié afin de nous donner un avant-goût de ce qui nous attend. Ainsi, cette vidéo de gameplay offre un aperçu de notre future vie en tant que fée ! On s'aperçoit assez vite que la personnalisation semble vraiment poussée, même pour nos ailes. Les Sims 4 ont également la bonne idée de rendre de nouveau possible la miniaturisation sous cette forme.

Le nouveau trailer présente aussi quelques interactions supplémentaires, en plein air notamment. La chance sera d'ailleurs au cœur de l'expérience avec des incidences directes sur l'humeur de nos personnages. Mais ce qui nous marquera aussi, ce sont tous les nouveaux mobiliers avec une esthétique très portée sur la nature. Voilà qui viendra enchanter Les Sims 4 pour le plus grand plaisir des fans.

Le pack d'extension Nature Enchantée sera donc disponible dans moins de deux semaines, au prix de 39,99 €. Si vous vous le précommandez maintenant ou l'achetez avant le 21 août 2025, vous recevrez du mobilier bonus pour Les Sims 4.