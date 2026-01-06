Décidément, il ne se passe plus une semaine sans que la licence Les Sims ne fasse l’objet d'indiscrétions ou de leaks. C’est la prochaine extension des Sims 4, et sans doute l’une des dernières, qui se dévoile cette fois avant l’heure.

Depuis plusieurs semaines désormais, les rumeurs d’une fin de service des Sims 4 se font de plus en plus insistantes. Maxis et Electronic Arts camperaient sur leur décision de ne pas sortir de Sims 5, mais de créer un tout nouvel écosystème autour de la licence. Son centre névralgique devait être Project Rene, mais cela s’orienterait finalement vers un certain Sims Project X, une sorte de remaster du quatrième épisode qui incorporerait des nouveautés, dont le retour du monde ouvert, des graphismes améliorés et des quartiers jusqu’à trois fois plus vivants. Seules une ou deux extensions seraient alors prévues pour Les Sims 4 avant qu’il ne laisse sa place à ce prochain jeu, toujours non confirmé officiellement. Le tout dernier DLC avait lui aussi fait l’objet de rumeurs juste avant que l’on ne s’embrasse tous devant le gui, et elles se confirment aujourd’hui.

Les Sims 4 Royauté et Héritage a leaké

Plusieurs insiders, réputés fiables au sein de la communauté, avaient en effet fait part de quelques indiscrétions au sujet du 21e, et probablement dernier, DLC majeur de Les Sims 4. A leur centre, le thème de l’extension, qui s’articulerait autour de la royauté. La communauté rêvait alors déjà d’un retour à la Sims Medieval, le spin-off royal de 2011 qui a marqué toute une génération. Maxis proposerait en réalité trois types de royaumes distincts (sans doute les quartiers), dont un inspiré de l’Afrique, oui enfin. Ces premières rumeurs mentionnaient un monde africain complet ajouté gratuitement, mais EA aurait avorté le projet.

L’ère médiévale pourrait être mise en avant, mais la monarchie, au sens large, devrait être au cœur du gameplay. Le géant américain aurait en effet mené des sessions de tests articulées autour de thèmes comme l’héritage, la lignée et les ancêtres, ce qui pourrait être lié au dernier DLC majeur des Sims 4. Mais tout cela n’est que rumeur et supposition, quoique. L’organisme de classification sud-coréen confirme déjà certains éléments en leakant involontairement Les Sims 4 Royalty & Legacy (Royauté et Héritage). L’occasion d’apprendre que cette 21e extension « permettra aux joueurs de devenir des nobles et de créer des dynasties durables sur plusieurs années. »

Capture de l'organisme de classification sud-coréen

Certains en rêvaient il y a 15 ans

Si l'on se fie à cette description, Les Sims 4 Royauté et Héritage ne proposera peut-être pas un retour au Moyen Âge comme dans le spin-off Medieval, mais il pourrait en reprendre certains principes de gameplay, adaptés au jeu global. Sur le papier, ce serait en tout cas une façon de retrouver un peu de cette expérience singulière, qui permettait de créer et de gérer son propre royaume. Il y a 15 ans, la communauté rêvait de pouvoir transposer un peu des Sims Medieval dans le jeu classique, leur vœu sera visiblement exaucé. Si l'existence et le thème même de cette extension sont désormais tout comme officiels, les autres informations de ces rumeurs restent, comme toujours, à prendre avec des pincettes jusqu’à une annonce d’EA. Elle ne devrait pas tarder, puisque selon plusieurs sources fiables de la communauté, Les Sims 4 Royauté et Héritage serait prévu pour février 2026.

Bande-annonce des Sims Medieval

Source : gcrb