Les Sims 4 Heritage & Royauté, la prochaine extension majeure du jeu, se dévoile enfin dans une vidéo de gameplay détaillant ses mécaniques principales. Autant dire que la communauté est déjà chauffée à blanc.

Le 12 février 2026, les joueuses et joueurs de Les Sims 4 pourront sortir le tapis rouge, sortir l’argenterie la plus chic et commencer à comploter pour obtenir pouvoir et couronne. Les Sims 4 Heritage & Royauté sera disponible dans deux semaines et apportera son lot de nouveautés. A commencer par un tout nouveau monde, le plus grand jamais créé depuis Les Sims 4 Chiens & Chats en 2017. Maxis avait déjà présenté les grandes lignes du prochain DLC, qui pourrait être le dernier du jeu selon les rumeurs, et continue d’en dévoiler davantage en s’attardant sur le gameplay.

Les Sims 4 Héritage & Royauté dévoile son gameplay

Les lignées familiales gagnent en épaisseur grâce au système de Dynasties, pensé pour donner plus de portée aux histoires créées avec vos familles favorites. Dans une vidéo diffusée le 29 janvier 2026, Maxis montre comment créer et gérer une famille influente, définir ses valeurs, son blason et développer prestige et unité au fil des générations dans Les Sims 4 Heritage & Royauté. Les Sims nobles devront composer avec l’opinion de leurs sujets, accroître leur prestige et éviter les faux pas susceptibles de ternir leur réputation. Duels à l’épée pour régler des querelles ou conquérir un prétendant, grands bals mondains, enquêtes visant à exhumer les secrets des familles rivales… Les Sims 4 Heritage & Royauté joue pleinement la carte du drame aristocratique digne d’un épisode de Bridgerton.

Le statut royal n’est cependant pas obligatoire. Toute famille peut prétendre au titre de Dynastie, comme le montrent les Gothik et les Landgraab, déjà confirmés comme lignées de Les Sims 4 Heritage & Royauté. Dans les faits, la création d’une Dynastie s’inspire des clubs introduits avec Heure de Gloire. Le joueur définit ses membres, conçoit un blason et établit valeurs et compétences encouragées. Le chef de Dynastie dispose de pouvoirs étendus pour gérer orientations, adhésions et héritages, mais sa position peut être contestée, et des membres mécontents peuvent faire scission pour fonder leur propre Dynastie. Enfin, l’arbre généalogique sera enrichi, révélant enfants illégitimes et secrets de famille, promettant scandales et chantages à foison. Vous pouvez découvrir ces mécaniques en action dans la toute nouvelle vidéo de gameplay de Les Sims 4 Heritage & Royauté.