Alors que la licence vient de fêter ses 25 ans d'existence, Les Sims 4 continuent d'enrichir leur galerie d'extensions, déjà bien (bien) remplie. La vie de vos Sims va pouvoir prendre un nouveau tournant ! De nouvelles activités, des tenues supplémentaires et des professions supplémentaires s'offriront prochainement à vous. Qui plus est, les joueuses et joueurs nostalgiques des précédents épisodes retrouveront enfin une fonctionnalité disparue alors qu'ils l'appréciaient vraiment. Voilà qui devrait leur plaire.

Un DLC pour les Sims 4 qui va faire plaisir aux fans

Suivant leur roadmap, Les Sims 4 ont partagé le trailer pour “Business et Loisirs”, leur prochain DLC. Celui-ci sera disponible dès le 6 mars 2025. Comme son nom l'indique, il ouvre la voie à de nouvelles professions, mais pas n'importe lesquelles ! Ici, c'est votre entreprise que vous ouvrez. Vous aurez ainsi la possibilité d'y offrir vos services de plusieurs façons : tatouage, professorat ou encore atelier de poterie.

Une belle fonctionnalité fait également son retour avec ce DLC des Sims 4. Il s'agit de la garderie ! Apparue avec l'extension “Générations” des Sims 3, elle vous permet de faire garder vos enfants et, surtout, d'exercer le métier de nourrice. Vous pourrez vous lancer dans cette aventure en ouvrant votre entreprise dédiée. Ainsi, vous aurez la possibilité de prendre soin des bébés et enfants dans autres Sims. Tout comme pour les autres nouvelles activités liées à “Business et Loisirs”, une panoplie d'interactions supplémentaires liées au fait de s'occuper des tout-petits sera disponible.

Le DLC “Business et Loisirs” des Sims 4 est déjà disponible en précommande. Vous pouvez donc l'ajouter à votre ludothèque dès maintenant pour y jouer au plus vie à sa sortie, le 6 mars prochain. Qui plus est, si vous en faites l'acquisition avant le 19 avril, du contenu supplémentaire vous sera offert pour habiller votre boutique (la Statue de Priscilla La pratique mène à la perfection, la Vitrine Sucre à volonté et la Lampe Magnifiques imperfections).