Le nouveau DLC à venir sur Les Sims 4 ce 2 octobre 2025 et baptisé À l'Aventure semble enfin mettre toute la communauté des joueurs d'accord à la vue d'un nouveau trailer, ça change.

Les Sims 4 va donc bientôt accueillir son troisième gros DLC visant à pimenter la vie des simmers, plus de 10 ans après sa sortie. À l'Aventure va en effet succéder à Business & Loisirs en mars, puis Nature Enchantée en juillet. Contrairement aux précédentes extensions du titre, la communauté semble cependant voir cette nouvelle perspective d'aventure d'un plutôt bon œil... à condition que tout se passe bien à sa sortie ce 2 octobre 2025.

De belles aventures en perspective pour la communauté sur Les Sims 4 ?

Dans Les Sims 4 : À l'Aventure, les personnages pourront renouer avec leur esprit d'enfance et mener une vie audacieuse et aventureuse. Retraite de remise en forme, camps de vacances pour enfants, compétitions romantiques, festivals, chasse aux papillons et escapades sont autant d'activités qui les attendent. Cela prendra la forme de nouvelles fonctionnalités comme les amis imaginaires, le tir à l’arc, la création de papiers, l'entomologie, le kayak, le toboggan aquatique ou encore le sport au centre de fitness.

Suite à la bande-annonce de présentation de ce nouveau DLC des Sims 4 à venir le 2 octobre 2025 sur PC et consoles, Maxis a par la suite partagé une bande-annonce visant à en présenter plus en détail le gameplay. Dans les commentaires de la vidéo ci-dessous, la communauté semble globalement assez enthousiaste à la vue de ce qu'il propose. Beaucoup estiment qu'il s'agit là d'un DLC qui mérite vraiment une telle appellation, avec de nombreux ajouts intéressants, et un gros potentiel tant au niveau du gameplay que de l'aspect narratif de la chose.

Ceci étant dit, la communauté des Sims 4 fait montre d'un optimisme prudent. Les joueurs se rappellent en effet encore de manière très cuisante des nombreux bugs critiques qui ont accompagné la sortie des précédents DLC, dont des problèmes de sauvegardes corrompues. Ils espèrent donc que Maxis aura cette fois bien peaufiné sa formule pour ne pas entacher outre mesure le joli potentiel de cette nouvelle aventure pour Les Simmers de tous horizons. Pour en avoir la certitude, il faudra toutefois attendre la sortie du DLC sur Les Sims 4 le 2 octobre prochain.

Source : The Sims sur YouTube