Du sang neuf est arrivé dans Les Sims 4 ! Le nouveau DLC tant attendu est enfin là pour vous proposer de nouvelles aventures. Malheureusement, il reste un ombre au tableau.

Les vacances ne sont pas terminées. Les Sims 4 prolonge le plaisir avec un nouveau DLC que les fans attendaient impatiemment depuis son annonce. Il vient ajouter un tas de nouvelles activités et interactions au jeu, avec une nouvelle map à explorer. Profitez-en dès maintenant sur PC et consoles. Cependant, faites attention car Electronic Arts n'a toujours pas résolu un certain problème très handicapant.

Les Sims 4 part à l'aventure dans le nouveau Pack d'extension

Après inZoi et son escapade insulaire, c'est au tour des Sims 4 de vous embarquer pour une virée vacancière. Le nouveau pack d'extension À l'aventure, disponible depuis le 2 octobre, vous entraîne au Point Gibbi. Là-bas, vous trouverez tout pour profiter de la nature, vous remettre au sport, vous relaxer ou passer des moments de cohésion en famille dans un esprit de colo très fun !

Ce DLC souffle un vent d'air frais sur le catalogue des Sims 4. Avec tout un tas de nouvelles activités, il nous plonge véritablement dans l'esprit camping. Devenez moniteur ou offrez des vacances inoubliables aux enfants de votre famille. Nouez de nouvelles amitiés, échangez avec votre ami imaginaire et développez des compétences inédites comme le tir à l'arc, le kayak ou encore l'art du papier.

Mais, faites tout de même très attention. Les Sims 4 est toujours sous le joug d'un terrible sort. Depuis la sortie de l'extension À louer, de nombreux joueurs ont eu la mauvaise surprise de voir leur sauvegarde être corrompue. Aujourd'hui encore, Electronic Arts et Maxis n'ont pas trouvé la solution à ce problème. Bien que les équipes se creusent les méninges pour déployer un patch salvateur, nous ne pouvons que vous recommander d'éviter tout ce qui pourrait déclencher ce bug fatal. Terrain trop surchargé, quantité excessive de parcelles louées, suppression de fichiers temporaires... Voici le genre de situation à bannir tant que le problème n'est pas résolu.