Avant de tourner la page des Sims 4 et d’en dévoiler son successeur (peu importe la forme qu’il prendra), Maxis fait un joli cadeau à l’ensemble des joueuses et des joueurs.

L’évolution des Sims est en marche. Face au brouhaha grandissant autour de l’avenir de sa licence, Maxis a tenu à remettre les pendules à l’heure en dévoilant les grandes lignes de sa nouvelle stratégie. Le studio continuera de s’appuyer sur les valeurs qui ont forgé la réputation de la série, Project Rene ne sera plus présenté comme le porte-étendard du futur de la simulation de vie, mais comme une composante mobile à part entière. Les Sims 4, de son côté, accueillera un nouveau DLC royal, avant d’évoluer vers un projet qui s’apparente davantage à un entre-deux, à mi-chemin entre remaster et nouvel épisode.

Après dix années de bons et loyaux services, le quatrième opus devrait céder sa place à une nouvelle itération, encore non officialisée, mais déjà au cœur de nombreuses rumeurs. Un monde ouvert, des quartiers plus dynamiques, une base technique renforcée et une refonte visuelle sont notamment évoqués par des sources réputées crédibles au sein de la communauté. En attendant d’en savoir plus sur ce potentiel Sims 4.5, Maxis a toutefois prévu de gâter sa communauté avec une collaboration gratuite.

Du nouveau contenu gratuit pour tous les joueurs des Sims 4

Ce 13 janvier 2026, Les Sims 4 accueillera une nouvelle mise à jour. Au-delà des habituelles corrections de bugs et ajustements, celle-ci marquera surtout le lancement d’une collaboration gratuite avec la marque Coach. Concrètement, l’ensemble des joueurs pourra accéder à une série de contenus inédits, comprenant aussi bien des objets du quotidien que des pièces vestimentaires inspirées du style emblématique de la marque. « Cette collection combine le savoir-faire iconique de Coach et le charme inimitable des Sims. Elle est idéale pour apporter la touche finale à une tenue ou à la décoration d’une pièce », précise Maxis dans son communiqué officiel. Au total, neuf nouveaux objets, déclinés en plus de 65 variations et coloris, viendront enrichir les modes Créer un Sim et Achat/Construction des Sims 4.

Bande-annonce en anglais

Deux créations seront également proposées via la Galerie à cette même date : la pièce In the Bag (Dans le sac) et le foyer The Carriage House (La Roulotte). Cet dernier met en scène trois Sims passionnés de mode, au style audacieux et légèrement chaotique, chacun poursuivant ses propres ambitions :

Jonie Sac (il/lui), musicien talentueux et adepte de sport, amateur de S-pop et de hip-hop.

(il/lui), musicien talentueux et adepte de sport, amateur de S-pop et de hip-hop. Brooke Lynne (iel), au style naturellement cool, qui trouve son équilibre entre musique et jeux vidéo.

(iel), au style naturellement cool, qui trouve son équilibre entre musique et jeux vidéo. Selena Zhiwei (elle), artiste indépendante, confiante et romantique, en quête du grand amour.

La nouvelle mise à jour des Sims 4 et ces contenus gratuits seront déployés dans la journée du 13 janvier 2026 sur l’ensemble des plateformes. La nouvelle n’a pas manqué de surprendre la communauté, plus coutumière des kits payants que des collaborations gratuites.

Source : Maxis