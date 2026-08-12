Le rachat d’Electronic Arts par le fonds d’investissement saoudien est désormais acté, un voile d’incertitude règne au sein de la firme américaine. Pour valider cette vente, EA a fait le pari de s’endetter à hauteur de 20 milliards de dollars, qui auront forcément des répercussions, aussi bien pour les joueurs que les développeurs. Jason Schreier, journaliste hautement réputé de Bloomberg, évoquait des vagues de licenciements massifs à venir. Côté consommateurs, il faut également s’attendre à une politique de monétisation des jeux plus agressive. La firme américaine avait déjà entamé le chantier pour Les Sims 4 avec l’arrivée de la Marketplace il y a quelques mois, que Maxis n’a de cesse de promouvoir avec des opérations séduction à grands renforts de contenus gratuits à récupérer sur la nouvelle boutique d’achats intégrés. Et dans ce contexte particulièrement tendu, Maxis entend choyer sa communauté avec encore plus de cadeaux.

Plein de nouveaux contenus gratuits annoncés pour Les Sims 4

Maxis vient en effet de dévoiler, sans crier gare, une nouvelle bande-annonce consacrée aux prochains contenus gratuits des Sims 4. Et le studio ne semble pas avoir lésiné sur la quantité. Plusieurs nouveautés débarqueront à une date encore non communiquée, qui pourrait malgré tout coïncider avec le déploiement de la prochaine grande mise à jour, prévue courant septembre. On ne sait en revanche pas encore s'il y aura besoin de passer par la Marketplace cette fois ou si elles seront intégrées directement au jeu de base, aussi bien du côté du mode Créer un Sim que du mode Construction.

Les Sims adultes, des ados jusqu'aux seniors, profiteront notamment de nouvelles coiffures, nouveaux t-shirts, pulls, jeans et autres tenues pour « créer de nouveaux styles », peu importe leur genre ou leur morphologie. Les enfants ne seront évidemment pas oubliés, et auront eux aussi droit à de nouveaux vêtements colorés, des lunettes et autres coiffures. Avec ces contenus gratuits à venir, Les Sims 4 renforcera donc le catalogue du CAS pour le jeu de base, sans avoir besoin de sortir la carte bleue ou de se ruer sur la Marketplace avant une date donnée.

Le mode Construction va également accueillir son lot de nouveautés gratuites. Dans sa bande-annonce, Maxis tease notamment des lits, des canapés, des rideaux, des luminaires, des décorations et autres éléments destinés aux chambres d’enfants, comme un aquarium, des autocollants muraux ou des albums de souvenirs façon scrapbooking. Et tout ceci n’est qu’un avant-goût.







Quand ces nouveaux contenus gratuits seront disponibles ?

Maxis semble avoir précieusement conservé ces contenus gratuits des Sims 4 au chaud pour les dégainer au moment le plus opportun. Reste désormais à savoir quand ils seront exactement déployés et où. La mise à jour prévue pour septembre 2026, qui doit notamment améliorer l’autonomie des Sims, les arbres généalogiques ou les relations entre personnages, semble toute indiquée. Cependant rien n’indique officiellement si ces nouveautés gratuites des Sims 4 seront directement intégrées au jeu de base, ou s’il faudra encore passer par la Marketplace sans manquer les rendez-vous pour les récupérer. Réponse prochainement.

Des contenus gratuits des Sims 4 encore dispos

Rappelons au passage que des contenus gratuits sont encore à récupérer sur la Marketplace avant le 13 août 2026. En voici la liste :

Source : Maxis