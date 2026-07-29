Maxis et EA offrent encore des contenus gratuits à l’ensemble des joueurs et joueuses des Sims 4. Place cette fois à une marque particulièrement prestigieuse.

Depuis cet été, Maxis et EA s'évertuent à promouvoir la marketplace, la nouvelle boutique d’achats intégrée sur laquelle l’éditeur américain mise beaucoup pour capitaliser sur les quelque 85 millions de joueurs des Sims 4. Le studio avait alors lancé un grand événement estival, permettant de récupérer des contenus gratuits confectionnés par les créateurs et créatrices de la communauté chaque semaine. Maxis continue sur sa lancée en offrant un nouveau pack gratuit en collaboration avec la marque Coach.

Un pack gratuit offert aux joueurs des Sims 4

©Maxis

Les collaborations entre la licence et les marques de mode ne sont pas une nouveauté. Cependant, depuis que Maxis a mis fin aux DLC majeurs, la marketplace semble plus que jamais destinée à devenir une vitrine pour les partenaires et les autres marques. Après Bob L’éponge et Les Chroniques de Bridgerton, c’est donc, une nouvelle fois, au tour de Coach de s’inviter dans Les Sims 4. L’enseigne de luxe new-yorkaise prête ainsi son nom à une mini-collection baptisée RePurposed Capsule, disponible gratuitement jusqu'au 28 octobre 2026. Comme souvent ces derniers temps, il suffit de se rendre sur la Marketplace avec son compte EA pour la récupérer.

Ce pack gratuit a été pensé pour la rentrée scolaire, avec des tenues directement inspirées de la collection réelle de Coach. Les joueurs des Sims 4 pourront ainsi habiller leurs adolescents et universitaires d’un trench intégral avec un jean, d’une jupe, d’un polo ou encore d’un pull, tous revisités selon le savoir-faire de la marque américaine. De quoi apporter une petite touche de style aux scénarios scolaires des joueuses et des joueurs les plus créatifs.

D'autres packs gratuits encore disponibles, mais plus pour longtemps

Rappelons au passage que plusieurs autres packs gratuits offerts ces dernières semaines peuvent encore être réclamés. Au total, 6 contenus créés par la communauté attendent sagement sur la marketplace, avec des dates butoirs qui varient selon les packs. Voici les contenus gratuits encore disponibles gratuitement sur Les Sims 4 :

Fin le 30 juillet : lit d'astronaute et le pack gratuit « Cozy Study Corner »

: lit d'astronaute et le pack gratuit « Cozy Study Corner » Jusqu'au 6 août : set de coussins et étagères rustiques, ainsi que deux tableaux.

: set de coussins et étagères rustiques, ainsi que deux tableaux. Fin le 13 août : lampe par Haenbi et une robe par Serenity

Exemple de contenus gratuits encore disponibles ©Maxis

Envie de mettre la main sur ces contenus gratuits avant qu’il ne soit trop tard ? On vous explique la marche à suivre pour les récupérer. Notez qu’il vous faudra impérativement lancer Les Sims 4 et être connecté à votre compte EA pour les réclamer. Voici comment faire :

Ouvrez Les Sims 4 et rendez-vous dans la marketplace depuis le Menu principal, le mode Vie, le mode Construction ou Créer un Sim.

Trouvez les cadeaux de concepteurs·ices sur la page Découverte, dans la section Gratuit.

Vous les trouverez également sur la page Parcourir en utilisant le filtre Gratuit.

Sélectionnez le cadeau de concepteurs·ices que vous souhaitez obtenir.

Vous verrez peut-être un bouton Acheter avec de la moola avec un prix de 0 moola.

Sélectionnez le bouton, puis confirmez en choisissant Acheter.

Une fois récupéré, téléchargez le cadeau si vous avez la possibilité de le faire.

Revenez au menu principal avant de lancer à nouveau votre partie : votre nouveau cadeau sera prêt à être utilisé.

Source : Maxis