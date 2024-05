Les Sims 4 vous offrent une nouvelle fois du contenu gratuit a récupérer dès maintenant. Ce sera parfait pour passer un bel été et prendre un bain de soleil, vous allez adorer.

Les Sims ont du souci à se faire puisque de très nombreux concurrents se profilent à l’horizon. Comme inZOI par le géant Coréen Krafton (à qui l’on doit notamment PUBG ou encore The Callisto Protocol, sans oublier Life by You, par Paradox ou encore le prochain jeu secret des vétérans d’XCOM. Mais que les fans des Sims se rassurent, un Sims 5 est aussi en route. Mais en attendant, c’est bien du contenu gratuit pour Les Sims 4 qui vous attend.

Du contenu gratuit pour Les Sims 4 !

À récupérer via la plateforme SDX (Sims Delivery Xpress), implantée il y a un petit moment maintenant, c’est une myriade de nouveaux vêtements estivaux pour vos Sims qu’il est possible d’aller récupérer gratuitement. Des maillots de bain aux couleurs variées que vous pourrez porter pour faire quelques brasses à la piscine sous un soleil de plomb, ou pour flâner sur votre terrasse. Totalement gratuit, ce contenu est disponible dès à présent pour PC et consoles.

Ces maillots ne sont que la première vague d’une multitude de contenus prévus pour être déployés tout l’été sur Les Sims 4. EA nous avait déjà annoncé sa feuille de route avec pas moins de 4 mises à jour de contenu, dont des packs d’extension, des nouveaux kits thématiques ou encore des évènements. Tout cela sera à découvrir prochainement sur consoles et PC.