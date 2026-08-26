Les Sims 4 vous fait de nouveaux cadeaux pour habiller vos familles. Du nouveau contenu gratuit vient d'être ajouté au jeu grâce à une mise à jour elle aussi gratuite.

Pour finir l'été comme il faut, Les Sims 4 accueille une nouvelle mise à jour gratuite. Electronic Arts et Maxis restent en plus fidèles à leurs habitudes en ajoutant du contenu additionnel sans que vous n'ayez à sortir le porte-monnaie. Grâce à cela, vous allez pouvoir concevoir de nouvelles tenues pour vous personnages avec un choix de coloris intéressant, ainsi que de nouveaux kits.

De nouveaux contenus gratuits pour Les Sims 4 en août

Depuis ce mardi 25 août, vous pouvez télécharger la nouvelle mise à jour des Sims 4. Celle-ci enrichit encore le jeu avec plusieurs contenus gratuits. Cette fois, il s'agit de vêtements. On en compte 3 pour les hommes et 3 pour les femmes et tous sont déclinés en 12 coloris :

Pour les silhouettes masculines : une chemise boutonnée, un pantalon et une veste

: une chemise boutonnée, un pantalon et une veste Pour les silhouettes féminines : une robe courte, un chemisier et un pantalon

Tant qu'on parle de l'apparence, la mise à jour gratuite des Sims 4 ajoute également une coiffure inédite. Baptisée “Afro Star”, il s'agit d'une coupe afro texturée en forme d'étoile. Elle n'affiche aucun overlay sur ses coloris, pour un rendu plus harmonieux.

Notez que ces tenues et cette nouvelle coupe de cheveux gratuites des Sims 4 sont en plus associées à un nouveau foyer. En effet, le studio a créé la famille “Everdyday Sims 2”, composée de 5 membres inédits dans le jeu. De plus, chacun d'entre eux n'est pas spécialement personnalisé d'avance en termes de personnalités. C'est l'occasion d'ajouter une famille diversifiée qu'il ne tient ensuite qu'à vous de façonner. Retrouvez-la dans la galerie une fois la mise à jour du 25 août 2026 installée.

EA annonce deux nouveaux kits pour des looks 1990s et 2000s

En plus du contenu gratuit, vous pourrez bientôt profiter de kits Collection pour les Sims 4, et pas des moindres. Une fois de plus Electronic Arts et Maxis s'offre des collaborations prestigieuses. Toutes deux seront lancées dès demain, le jeudi 27 août 2026. Voici à quoi vous attendre :

Kit Collection capsule Mean Girls , inspiré du célèbre film des années 2000, Lolita malgré moi.

, inspiré du célèbre film des années 2000, Lolita malgré moi. Kit Collection capsule Clueless, inspiré des looks tartan des années 1990.