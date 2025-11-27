Le concurrent le plus ambitieux des Sims 4 sort de l'ombre après une annonce qui avait brisé le cœur des fans du genre. Cette fois, ce que le studio montre à de quoi plaire.

La simulation de vie est en train de connaître un profond renouveau. Alors que Les Sims 4 et ses prédécesseurs dominent le marché depuis 25 ans, des concurrents vraiment prometteurs font surface. L'un d'eux, Paralives, pourrait bien être l'alternative la plus crédible. Cependant, le calendrier de sortie a dû être revu avec un report qui a de quoi frustrer les amateurs du genre. Pour apaiser le public, les développeurs ont dévoilé une longue séquence de gameplay qui devrait séduire bien des joueuses et joueurs.

Les Sims 4 pourrait prendre exemple sur ce gameplay

Maxis et EA sont très présents sur YouTube quand il s'agit de communiquer autour des Sims 4. Eh bien les équipes de Paralives font de même pour assurer la promotion de leur futur jeu. Elles viennent en effet d'organiser un live de 45 minutes pour une démonstration de gameplay complète, sans aucun montage ni artifice. Un choix assumé qui a fait bonne impression dans le chat !

Au-delà des conditions de présentation, cette démonstration de Paralives en direct a permis d'en découvrir plus sur les systèmes du jeu. On a ainsi pu avoir un aperçu des conversations et de leurs enjeux, avec des choix qui ont un véritable impact. En outre, tout comme Les Sims 4, le jeu inclura des émotions contextuelles. Vous pourrez en plus trouver des idées d'activités grâce à un journal d'objectifs quotidiens.

© Paralives Studio / Alex Massé and team.

Bien sûr, Paralives ne peut pas échapper totalement à la comparaison avec Les Sims 4 et la licence de Maxis dans son ensemble. Typiquement, la création de personnage ressemblera à ce que les fans de ces jeux connaissent. Cela dit, il poussera un peu plus loin le détail en matière de personnalité et de compétence. Chaque paramètre influera en plus directement sur les réactions et les objectifs des Paras (les personnages). Les équipes ont également pensé à séparer les compétences générales des spécialisations pour une progression plus naturelle.

Le dernier aspect prometteur de cette présentation concerne le cadre urbain de Paralives. Le fait de pouvoir explorer la ville et ses boutiques, sans écran de chargement qui plus est, et d'acheter directement des produits sur place devrait considérablement renforcer l'immersion. De nombreux lieux sont d'ailleurs prévus, comme des cafés et restaurants, avec des emplois à décrocher localement. Les carrières semblent d'ailleurs plus poussées que dans Les Sims 4, certains allant jusqu'au rang 30, là où le jeu de Maxis limite à 10 niveaux.

Avec une sortie désormais fixée au 26 mai 2026 sur PC, Paralives prend son temps mais au vu des images, les amateurs du genre n'ont pas à s'inquiéter. D'ores et déjà, les fans réclament le jeu dans les commentaires du live, un bon signe pour l'équipe. Celles et ceux qui cherchent une nouvelle expérience après Les Sims 4 pourraient bien trouver ici leur bonheur.