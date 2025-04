Le créneau des Sims 4 sera bientôt bien rempli, car en plus d'InZoi, cet autre gros concurrent très prometteur s'annonce lui aussi assez dingue. La preuve avec ce nouveau gameplay.

Paralives continue de se rapprocher de ses fans avec une nouvelle vidéo pleine de charme. Cette fois, les développeurs ont choisi de mettre en avant les animations des enfants, offrant un aperçu concret de leur comportement en jeu. Et il faut le dire : difficile de ne pas craquer devant tant de mignonnerie. Ce concurrent des Sims 4 a tout pour plaire.

Des tout-petits plus vivants que jamais pour le concurrent des Sims 4

Dans cette nouvelle présentation, les bambins de Paralives, concurrent des Sims 4, gagnent en personnalité grâce à une foule d’animations inédites. Que ce soit au sol, sur une chaise haute, dans le bain ou même dans les escaliers, chaque geste a été soigneusement pensé pour rendre leur comportement crédible et attendrissant.

Sur le sol, par exemple, les enfants peuvent être câlinés ou chatouillés par les adultes. Ils rient, dansent maladroitement, ou regardent la télévision en s’installant confortablement par terre. De quoi renforcer le sentiment de vie dans chaque foyer.

Les repas... et les caprices !

Autre moment clé de la vie familiale : les repas. Dans Paralives, les enfants peuvent être installés sur une chaise haute, où plusieurs scénarios sont possibles. Ils peuvent manger tranquillement... ou transformer leur repas en un véritable champ de bataille en lançant la nourriture partout. Il arrive même que certains refusent catégoriquement de manger et se mettent à pleurer. Une scène à la fois drôle et réaliste, qui parlera sûrement à tous les joueurs amateurs de gestion familiale. Bref, ça semble aller encore plus loin que Les Sims 4.

Le bain n’est pas en reste. L'animation montre les adultes lavant délicatement les enfants dans une baignoire. Mais attention : il n’est pas rare de voir un bambin faire une petite crise pour éviter de se faire laver. Enfin, un détail adorable mérite d’être souligné : les petits enfants peuvent désormais monter les escaliers par eux-mêmes. Ils le font prudemment, un pas après l’autre, avec cette maladresse touchante propre à l'enfance.

Grâce à cette série d'animations, Paralives semble bien décidé à donner aux familles virtuelles une profondeur supplémentaire, par rapport au Sims 4.. Finies les poupées figées : ici, les bébés et enfants vivent, rient, pleurent et rendent chaque moment imprévisible.

Source : Paralives