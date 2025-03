On ne compte plus les extensions des Sims 4. Le jeu ne cesse de s'enrichir, d'autant plus en ayant adopté un modèle économique free-to-play. Alors qui dit DLC, dit tout un tas de nouveautés. Le dernier en date, « Business et loisirs », ne déroge pas à la règle. Si vous voulez en profiter à fond dès le départ, découvrez tous les codes de triche du jeu.

Depuis le premier opus, les codes de triche sont devenus incontournables sur Les Sims. Ils permettent de faciliter votre progression, mais aussi de personnaliser plus simplement votre expérience de jeu. Pour le DLC Business et loisirs, tout un tas vous attendent pour maîtriser le tatouage, influer sur les envies de vos personnages ou encore améliorer votre entreprise.

Avant toute chose, savez-vous comment utiliser les cheat codes dans Les Sims 4 ? Voici la marche à suivre selon votre plateforme :

PC : CTRL + Shift + C

Mac : Cmd + Shift + C

PS4 et PS5 : L1+L2+R1+R2

Sur Xbox One et Series X|S : LT+LB+RT+RB

Tous les codes de triche du DLC Business et loisirs

Gérez votre entreprise dans Les Sims 4

Les Sims 4: Business et loisirs vous permet de vous lancer à votre compte. Par conséquent, vous pouvez ouvrir votre petite entreprise et vous assurez qu'elle ne connaisse pas la crise grâce à différents codes. D'abord, vous avez la possibilité d'influer sur sa réputation :

Vertueux : stats.set_stat rankedStatistic_SmallBusiness_Reputation 999

: stats.set_stat rankedStatistic_SmallBusiness_Reputation 999 Néfaste : stats.set_stat rankedStatistic_SmallBusiness_Reputation -999

En plus de la réputation, il y a une autre variable à prendre en compte pour votre entreprise : son rang. Au fil de vos prestations dans le dernier DLC des Sims 4, il grimpera. Mais, vous pouvez accélérer le processus à l'aide d'un code :

1 étoile : stats.set_stat rankedStatistic_SmallBusiness_Rank 200

: stats.set_stat rankedStatistic_SmallBusiness_Rank 200 2 étoiles : stats.set_stat rankedStatistic_SmallBusiness_Rank 600

: stats.set_stat rankedStatistic_SmallBusiness_Rank 600 3 étoiles : stats.set_stat rankedStatistic_SmallBusiness_Rank 2000

: stats.set_stat rankedStatistic_SmallBusiness_Rank 2000 4 étoiles : stats.set_stat rankedStatistic_SmallBusiness_Rank 4000

: stats.set_stat rankedStatistic_SmallBusiness_Rank 4000 5 étoiles : stats.set_stat rankedStatistic_SmallBusiness_Rank 8500

Enfin, en ouvrant son entreprise via l'extension Business et loisirs, votre Sim entamera une carrière spécifique. Là aussi, à force de pratique et de prestations, vous ferez avancer sa carrière. Toutefois, vous pouvez lui donner un petit coup de main grâce aux codes suivants :

Premier tatouage : lifeMilestone_GaveFirstTattoo

: lifeMilestone_GaveFirstTattoo S'est fait tatouer pour la première fois : life Milestone_GotFirstTattoo

: life Milestone_GotFirstTattoo Premier Simflouz : lifeMilestone_SmallBusiness_FirstSimoleon

: lifeMilestone_SmallBusiness_FirstSimoleon Enregistrer une petite entreprise : lifeMilestone_SmallBusiness_Register

: lifeMilestone_SmallBusiness_Register Vendre une petite entreprise : lifeMilestone_SmallBusiness_Sell

Jouez avec les traits de personnalité pour vos Sims

L'extension Business et loisirs n'enrichit pas que les activités de vos personnages. En effet, il leur ajoute également tout un tas d'aspirations et de traits de personnalité en lien avec le nouveau contenu des Sims 4. Pour en ajouter ou en supprimer un, commencer par rentrer la commande qui correspond, laissez un espace, puis rentrez le trait qui vous intéresse :

Ajouter un trait : traits.equip_trait

Supprimer un trait : traits.remove_trait

Tous les codes suivants sont des traductions depuis l'anglais. Il se peut que leur nom français diffère de celui indiqué ici. Néanmoins, vous devriez avoir une bonne idée du résultat dans Les Sims 4. Il ne vous reste donc plus qu'à les tester :

Créateur d'inspiration : trait_MasteryPerk_AspirationalCreator

: trait_MasteryPerk_AspirationalCreator Penseur aspirationnel : trait_MasteryPerk_AspirationalThinker

: trait_MasteryPerk_AspirationalThinker Aura active : trait_MasteryPerk_AuraActive

: trait_MasteryPerk_AuraActive Aura créative ... : trait_MasteryPerk_AuraCreative

... : trait_MasteryPerk_AuraCreative ... ou mentale : trait_MasteryPerk_AuraMental

: trait_MasteryPerk_AuraMental Désactiver Aura VFX : trait_MasteryPerk_DisableAuraVFX

: trait_MasteryPerk_DisableAuraVFX Désactiver la performance : trait_MasteryPerk_DisablePerformance

: trait_MasteryPerk_DisablePerformance Champ vide : trait_MasteryPerk_EmptyPerk

: trait_MasteryPerk_EmptyPerk Touche finale : trait_MasteryPerk_FinalTouch

: trait_MasteryPerk_FinalTouch Dans la zone : trait_MasteryPerk_InTheZone

: trait_MasteryPerk_InTheZone Exercice mental : trait_MasteryPerk_MentalExercise

: trait_MasteryPerk_MentalExercise Catalogue actif : trait_MasteryPerk_PigeonholedActive

: trait_MasteryPerk_PigeonholedActive Le catalogue Créatif : trait_MasteryPerk_PigeonholedCreative

: trait_MasteryPerk_PigeonholedCreative Celui mental Mental : trait_MasteryPerk_PigeonholedMental

: trait_MasteryPerk_PigeonholedMental ou le catalogue Social : trait_MasteryPerk_PigeonholedSocial

: trait_MasteryPerk_PigeonholedSocial Performant puissant : trait_MasteryPerk_PowerfulPerformer

: trait_MasteryPerk_PowerfulPerformer Second Vent : trait_MasteryPerk_SecondWind

: trait_MasteryPerk_SecondWind Épice secrète : trait_MasteryPerk_SecretSpice

: trait_MasteryPerk_SecretSpice Sommeil habile : trait_MasteryPerk_SkillfulSleep

: trait_MasteryPerk_SkillfulSleep Clone de sommeil : habile trait_MasteryPerk_SkillfulSleep_Clone

: habile trait_MasteryPerk_SkillfulSleep_Clone Maître de l'espace : trait_MasteryPerk_Spacebender

: trait_MasteryPerk_Spacebender Plus fort avec l'âge : trait_MasteryPerk_StrongerWithAge

: trait_MasteryPerk_StrongerWithAge Idéaliste : trait_Idéaliste

: trait_Idéaliste Orateur motivant : Trait trait_Orateur motivant

: Trait trait_Orateur motivant Ombrageux : trait_Shady

: trait_Shady Ombrageux (PNJ) : trait_ShadyNPC

: trait_ShadyNPC Marque aimée : trait_BelovedBrand

: trait_BelovedBrand Tatouage reconnu par le PNJ louche : trait_Hidden_ShadyNPC_TattooRecognized

: trait_Hidden_ShadyNPC_TattooRecognized N'aime pas la poterie : trait_SimPreference_Dislikes_Activities_Pottery

: trait_SimPreference_Dislikes_Activities_Pottery N'aime pas le tatouage : trait_SimPreference_Dislikes_Activities_Tattooing

: trait_SimPreference_Dislikes_Activities_Tattooing Aime la poterie : trait_SimPreference_Activités_Poterie

: trait_SimPreference_Activités_Poterie Aime le tatouage : trait_SimPreference_Activités_Tatouage

: trait_SimPreference_Activités_Tatouage Pas d'opinion sur la poterie : trait_SimPreference_NoOpinion_Activités_Poterie

: trait_SimPreference_NoOpinion_Activités_Poterie Pas d'opinion sur le tatouage : trait_SimPreference_NoOpinion_Activités_Tatouage

Les traits des autres Sims

Outre les traits propres à vos Sims, vous pouvez aussi découvrir ceux des nouveaux personnages non-jouables du DLC Business et loisirs. Là encore, leur nom peut diverger dans la version française des Sims 4. Néanmoins, vous devriez vite les reconnaître :

Bruno Hoffman : eP18_Trait_Caché_NPC_BrunoHoffman-

: eP18_Trait_Caché_NPC_BrunoHoffman- Cannonball Coleman : EP18_Trait_Caché_NPC_CannonBallColeman

: EP18_Trait_Caché_NPC_CannonBallColeman Corey Nyhrus : EP18_Trait_Hidden_NPC_CoreyNyhrus

: EP18_Trait_Hidden_NPC_CoreyNyhrus Crispin Black : EP18_Trait_Caché_NPC_CrispinBlack

: EP18_Trait_Caché_NPC_CrispinBlack Felix Hoffman : eP18_Trait_NPC_FelixHoffman

: eP18_Trait_NPC_FelixHoffman Freya Loden : eP18_Trait_Caché_NPC_FreyaLoden

: eP18_Trait_Caché_NPC_FreyaLoden Mamie Hattie : EP18_Trait_Hidden_NPC_GrammaHattie

: EP18_Trait_Hidden_NPC_GrammaHattie Hoffman (Membre de la famille) : EP18_Trait_Hidden_NPC_Hoffman

: EP18_Trait_Hidden_NPC_Hoffman Loden (Membre de la famille) : EP18_Trait_Caché_NPC_Loden

: EP18_Trait_Caché_NPC_Loden Nora Loden : eP18_Trait_Hidden_NPC_NoraLoden

: eP18_Trait_Hidden_NPC_NoraLoden Ollie Mark : eP18_Trait_Caché_NPC_OllieMark

: eP18_Trait_Caché_NPC_OllieMark Zain Kaba : eP18_Trait_Caché_NPC_ZainKaba

Choisissez les envies dans Les Sims 4

La dernière extension des Sims 4 vous laisse une certaine latitude dans vos réalisations. Cela a d'ailleurs récemment fait polémique ! Mais, il ne faut pas oublier que vos personnages ont aussi des envies. Cependant, vous pouvez là aussi avoir votre propre influence. Qui plus est, certains sont en lien direct avec les avantages inédits ajoutés avec cette extension. Ainsi, changez les désirs de vos personnages en un clin d'œil grâce aux codes suivants :

Participer à une classe de loisirs : want_AttendHobbyClass

: want_AttendHobbyClass Enregistrer une petite entreprise : want_BusinessSystem_Register

: want_BusinessSystem_Register Bonbons artisanaux : want_CandyMaker_CraftCandy

: want_CandyMaker_CraftCandy Fabriquer des bonbons de choc : want_CandyMaker_CraftShockedCandy

: want_CandyMaker_CraftShockedCandy Faire un don à une association caritative : want_Idealist_DonateToCharity

: want_Idealist_DonateToCharity Rêver grand : want_Idealist_DreamingBig

: want_Idealist_DreamingBig Montrer l'exemple : want_Idealist_LeadByExample

: want_Idealist_LeadByExample Faire amende honorable : want_Idealist_MakeAmends

: want_Idealist_MakeAmends Discuter de poterie : want_Pottery_DiscussPottery

: want_Pottery_DiscussPottery Faire de la céramique : want_Pottery_MakeCeramic

: want_Pottery_MakeCeramic Mentorat en poterie : want_Pottery_Mentor

: want_Pottery_Mentor Vendre de la poterie : want_Pottery_Sell

: want_Pottery_Sell Faire un hold-up : want_Shady_Heist

: want_Shady_Heist Devenir un client mystère : want_Shady_SecretShopper

: want_Shady_SecretShopper Avoir une conversation louche : want_Shady_ShadyConversion

: want_Shady_ShadyConversion Contrat d'infiltration : want_Shady_UndercoverDeal

: want_Shady_UndercoverDeal Avantage pour les entreprises de pompiers pyromanes : want_SmallBusinessPerks_Arsonist

: want_SmallBusinessPerks_Arsonist Prime pour la journée d'appréciation du client : want_SmallBusinessPerks_CustomerAppreciationDay

: want_SmallBusinessPerks_CustomerAppreciationDay Avantage pour les clients de passage : want_SmallBusinessPerks_CustomerSway

: want_SmallBusinessPerks_CustomerSway Laisser un pourboire : want_SmallBusinessPerks_EmployeeTip

: want_SmallBusinessPerks_EmployeeTip Faux paiement de factures : want_SmallBusinessPerks_FakeBillPay

: want_SmallBusinessPerks_FakeBillPay Inspirer avec l'histoire de l'entreprise : want_SmallBusinessPerks_InspirewithBusinessStory

: want_SmallBusinessPerks_InspirewithBusinessStory Monnaie Simo : want_SmallBusinessPerks_SimoCoin

: want_SmallBusinessPerks_SimoCoin Vol en col blanc : want_SmallBusinessPerks_WhiteCollarRobbery

: want_SmallBusinessPerks_WhiteCollarRobbery Addiction à l'eau : voulue_SmallBusinessPerks_WutantAddiction

: voulue_SmallBusinessPerks_WutantAddiction Gagner des simflouz grâce au tatouage : want_Tattooing_EarnSimoleons

: want_Tattooing_EarnSimoleons Se faire tatouer : want_Tattooing_GetTattoo

: want_Tattooing_GetTattoo Réaliser un excellent tatouage : want_Tattooing_GiveExcellentTattoo

: want_Tattooing_GiveExcellentTattoo Faire un tatouage : want_Tattooing_GiveTattoo

: want_Tattooing_GiveTattoo Enseigner le tatouage : want_Tatouage_Mentor

: want_Tatouage_Mentor S'entraîner au tatouage : want_Tattooing_Practice

: want_Tattooing_Practice Dessiner un croquis pour un tatouage : want_Tattooing_SketchDesign

: want_Tattooing_SketchDesign Esquisse d'un excellent tatouage : want_Tattooing_SketchExcellentDesign

: want_Tattooing_SketchExcellentDesign Améliorer ses compétences en tatouage : want_Tattooing_SkillUp

: want_Tattooing_SkillUp Parler du tatouage : want_Tattooing_TalkAbout