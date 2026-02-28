Un bug gênant fait son retour sur Les Sims 4. C'est un vrai drame pour des millions de joueuses et de joueurs qui voient des générations ruinées à cause de cela.

C'est décidément compliqué pour Les Sims 4 en ce moment. Même si la communauté a pu se réjouir de l'arrivée d'une extension qui apporte des nouveautés bienvenues, elle n'en peut plus des bugs persistants dans le jeu. L'un de ceux que beaucoup redoutent est même de retour, venant entacher des générations de famille soigneusement conçues. Un vrai ras-le-bol s'abat sur les réseaux sociaux.

Un bug tellement cliché dans Les Sims 4

Roi des simulations de vie, Les Sims 4 vous laisse la liberté de mener la vie vous voulez avec vos personnages. Ainsi, chacun à sa propre manière de jouer. Certains se contentent de suivre un Sim tout au long de sa vie avant de passer à autre chose. D'autres se fixent des objectifs ou des défis bien précis. Mais pour une partie de la communauté, le plaisir réside dans l'entretien de familles sur plusieurs générations. Une prouesse qu'en général, joueuses et joueurs aiment immortaliser in-game.

Sauf qu'avec Les Sims 4, un travail de longue haleine peut être balayé du jour au lendemain. C'est la mésaventure qui a touché l'internaute iiappie. Sur Reddit, elle a partagé un cliché qui fend le cœur. Elle qui prenait soin de garder en souvenir des photos de chacun des plus de 7 générations qui constituent sa famille a vu ses archives entièrement effacées. À la place, il ne reste plus que des murs de cadres noirs, dépouillés de leur contenu.

En réponse, elle a reçu des messages d'autres joueuses et joueurs qui ont rencontré le même problème. Bien que ce bug ne soit pas handicapant, il est particulièrement rageant. Tout le monde n'utilise pas la fonctionnalité photographie en jeu, mais pour celles et ceux qui prennent soin de s'en servir, c'est un vrai crève-cœur de voir leurs efforts ainsi ruinés. Pour les consoler, Electronic Arts vient de partager officiellement sa roadmap pour les futures mises à jour des Sims 4. Compte tenu du mécontentement de la communauté, ce bug pourrait être résolu dès le mois de mars ou, au plus tard, dans le courant de l'année 2026 espérons-le.