La dernière mise à jour des Sims 4 crée la surprise chez les fans et pas dans le bon sens du terme. Une fonctionnalité-clé est maintenant perturbée, le studio prévient.

Encore un coup de Trafalgar pour Les Sims 4. Le nouveau patch, censé stabiliser le jeu en corrigeant notamment plusieurs bugs connus, a finalement troublé plus qu'autre chose la pérennité des joueuses et joueurs. En effet, un nouveau problème a fait irruption en parallèle des correctifs pourtant bienvenus. Les équipes de Maxis en personne ont pris la parole pour confirmer la situation et donner une astuce pour palier au souci tant que possible.

Une mise à jour qui sème la pagaille dans Les Sims 4

Le 2 décembre dernier, Les Sims 4 accueillait enfin la grosse mise à jour tant attendue des joueuses et des joueurs. Avec plus de 150 problèmes pris en charge, elle devait faire une véritable différence dans l'expérience de jeu. Et cela est bien le cas, mais pas tout à fait comme les fans l'espéraient. En dépit des nombreux correctifs qui viennent régler des problèmes de longue date, un nouveau bug gênant est apparu.

En effet, les joueuses et joueurs des Sims 4 qui ont installé la dernière mise à jour ont rapidement remarqué un souci dans le menu « Créer un Sim ». Les commentaires ont fusé en masse sur le forum d'Electronic Arts. De fait, les icônes d'affichage ajoutées en 2024 avec l'extension Amour Fou (Lovestruck) ont littéralement disparu d'un seul coup. Cela dit, il serait toujours possible de cliquer là où elles étaient situées et cela fonctionnerait. Elles n'apparaissent seulement pas.

C'était un ajout très utile de l'extension de 2024 puisqu'il permet de voir en coup d'œil les préférences amoureuses de ses personnages. Dès lors, les fans espèrent un retour rapide de cette fonctionnalité dans son état normal. Cela ne devrait sans doute pas tarder, puisque Maxis a bien pris conscience du bug. Le studio de développement s'est exprimé sur le serveur Discord officiel des Sims 4. Ainsi, il a confirmé plancher sur la résolution du problème. Un nouveau correctif sera donc déployé sous peu. Pas de date précise annoncée, mais cela devrait arriver rapidement pour ne pas laisser la communauté dans la panade.

© Saelorean4 sur le forum d'EA.