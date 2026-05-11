Après un trou dans son calendrier suffisamment long pour effriter le dialogue entre Maxis et sa communauté, Les Sims 4 reprend le fil avec une série d’annonces mélangeant correctifs importants et contenus à venir. La nouvelle équipe dédiée à la chasse aux bugs déploiera ce 12 mai 2026 une nouvelle mise à jour conséquente, apportant plus de 150 correctifs et des nouveautés attendues, comme les sous-couches pour le mode Créer un Sim, réclamées depuis des années. Dans la foulée, Maxis enchaîne en officialisant les deux prochains kits pour Les Sims 4, ainsi qu’un événement de connexion permettant de récupérer une vingtaine de récompenses gratuites, sans avoir besoin de passer à la caisse. Pas de jaloux, tout le monde pourra participer aux mondanités.

Deux kits payants et des récompenses gratuites pour Les Sims 4

Après les leaks, place à l’officialisation. Maxis a confirmé que Les Sims 4 allait bientôt troquer le combo sandales/chaussettes pour les mondanités. Dès le 14 mai 2026, sur consoles et PC, deux nouveaux kits Bridgerton viendront habiller les soirées du jeu de base. Les Sims 4 Kit Styles du bal masqué de Lady Bridgerton et Kit Salle de bal de Lady Bridgerton ont entièrement été développés en collaboration avec Netflix et Shondaland. Ils permettront au simmers d’affubler leurs personnages de longues robes, manteaux élégants et masques mystérieux, tout en les faisant déambuler dans des salles de bal décorées de lustres clinquants, de fleurs et d’opulence soigneusement assumée. Tout l’attirail pour plonger ses Sims dans la haute société.

Mais les mondanités commenceront un peu avant. Les Sims 4 accueillera en effet un nouvel événement de connexion comprenant plus de 22 récompenses gratuites dont des tenues, des décorations, et même un nouveau trait de caractère destiné aux romantiques qui veulent briller en société. Comme d’habitude, il suffira de se connecter pendant les périodes indiquées pour récupérer ces nouveaux contenus gratuits. Voici le planning de ce nouvel événement des Sims 4 :

12 mai : début des festivités du bal masqué et de l’événement de connexion

: début des festivités du bal masqué et de l’événement de connexion 19 mai : le bal continue avec de nouveaux objets et vêtements gratuits à récupérer.

: le bal continue avec de nouveaux objets et vêtements gratuits à récupérer. 26 mai : il est temps de se préparer pour la soirée, avec une robe gratuite à récupérer, notamment.

: il est temps de se préparer pour la soirée, avec une robe gratuite à récupérer, notamment. 2 juin : un trait de caractère, un éventail, un long manteau et des livres sont à gagner gratuitement.

Source : Maxis