Si EA et Maxis ne sont pas encore prêts à communiquer entièrement sur l’avenir de la licence, ils ont déjà confirmé que Les Sims 5 ne verra pas le jour. Un cadre du groupe américain fait de belles promesses quant au futur de la franchise.

EA et Maxis ont été clairs, Les Sims 5 ne verra pas le jour. Mais alors quel sera l’avenir de la franchise, à l’aune de la validation du rachat de l’éditeur américain par le fonds d’investissement saoudien ? C’est une question qui fait trembler la communauté historique de la licence. Le géant américain n’a jamais caché son intention de faire vivre Les Sims 4 sur le long terme, mettant en avant les sauvegardes et personnages auxquels les joueurs se sont attachés au fil de la décennie, ainsi que les contenus achetés. Et le nouveau message de Joseph Traverso, vice-président d'EA Experience (EAX) va clairement dans ce sens.

Les Sims 4.5 pourrait se confirmer toujours plus

Dans un message publié sur LinkedIn, Joseph Traverso semble surtout confirmer la tendance qui se dessine depuis l’arrivée de la Marketplace dans la simulation de vie : Les Sims 4 est désormais considéré comme un jeu-service à part entière plus que comme un jeu amené à être remplacé. « Nous avons des projets formidables pour faire évoluer la Marketplace des Sims 4 en même temps que le jeu et les besoins émergeant de nos joueurs. L'avenir nous enthousiasme énormément et nous avons hâte de vous présenter très bientôt ce sur quoi nous travaillons », a ainsi déclaré le vice-président d'EA Experience (EAX). Une déclaration qui laisse largement entendre que ce n’est pas seulement la boutique qui continuera d’évoluer, mais bien Les Sims 4 dans son ensemble.

Ces propos vont d’ailleurs dans le sens des rumeurs évoquant une sorte de Sims 4.5, connu en interne sous le nom de Project X. Plutôt que d’enchaîner les packs d’extension comme c’est le cas depuis 10 ans, Maxis préparerait une nouvelle porte d’entrée, pensée comme une expérience solo reprenant les fondations des Sims 4 et son contenu, tout en les modernisant avec des quartiers ouverts, une refonte graphique et des améliorations et nouveautés de gameplay. Cette nouvelle version intégrerait d’office les packs Saisons et Chiens et Chats. Officiellement, EA et Maxis ont simplement publié une feuille de route en janvier 2026, évoquant la « prochaine évolution » de la franchise, sans jamais nommer explicitement la relève des Sims 4. La seule communication qui s’en rapproche est une offre d’emploi mentionnant l’utilisation de l’IA générative, particulièrement contestée par la communauté.

Aperçu de la Marketplace des Sims 4. ©Maxis

Quel sera l'avenir de la licence ? C'est quoi Project X ?

Reste qu’en interne, rien ne serait définitivement arrêté pour ce Sims 4.5. Le nom de code « X » aurait justement été choisi volontairement pour refléter la flexibilité du projet. Ce dernier pourrait en effet être amené à être une mise à niveau next-gen payante, un jeu autonome ou un remaster/remake officiel, selon les idées amenées par EA. La décision finale se ferait en revanche en fin de développement. Elle pourrait donc être influencée par le rachat du groupe, qui, rappelons-le, entraînera une dette de 20 milliards de dollars d’Electronic Arts. A terme, selon la même source qui avait déjà leaké l’existence même de la Marketplace, Les Sims 4 sera voué à prendre sa retraite au profit de Project X, soit en version next-gen payante, soit en achat séparé.

Selon cette même source, les premiers prototypes des Sims Project X n’auraient été validés qu’en mai dernier, Maxis étant entré seulement récemment dans la véritable phase de développement du successeur des Sims 4. Un lancement en 2026 semble peu probable, contrairement à une communication officielle sur l’avenir de la licence. En attendant la suite, Les Sims 4 ne recevrait donc plus aucune extension, seulement quelques collaborations via la Marketplace comme Bob L’éponge ou La Chronique de Bridgerton. L’équipe se focalisera avant tout sur des améliorations de confort, qui devraient au passage servir pour Project X afin d'en accélérer le développement.

Source : EA