Voici tous les codes de triche pour les Sims 4 sur consoles PlayStation, Xbox et PC. Argent infini, sims immortels, maisons gratuites... il y a tout ce qu'il faut pour vous faciliter la vie.

S’il y a bien une licence qui est réputée pour ses codes de triche et autres cheats, c’est bien les Sims. Avec Les Sims 4, c’est toujours d’actualité. En 2025, il y a maintenant plus d’une dizaine de cheats permettant d’avoir de l’argent infini, de jouer avec les règles du jeu, ou encore d’autres conçus pour drastiquement vous faciliter la vie. On vous met une longue liste de tous les codes de triche disponibles pour Les Sims 4 sur consoles et PC.

Argent infini, maisons gratuites, cheats, tous les codes de triche des Sims 4

Il n’est pas toujours évident de gagner sa croûte dans les Sims 4, surtout lorsqu’on est débutant. Il est aussi parfois simplement marrant de commencer sa vie en étant plein aux as ou de simplement pouvoir s’acheter tout ce que l’on veut quand on veut. Pour ce faire, on peut donc se tourner vers l’éternel « Motherlode », le code de triche bien connu par les fans de la licence. Il existe bien entendu plusieurs autres cheats permettant par exemple de salir, ou nettoyer, certains objets à la volée, combler les envies de vos Sims sans vous fouler, ou provoquer des situations sans lever le petit doigt. Que ce soit sur consoles ou encore sur PC, entrer des codes nécessitent toutefois quelques petites manipulations, voici la marche à suivre.

Où rentrer un code de triche Sims 4 sur PS5, Xbox Series et PC ?

Avant de rentrer un code sur consoles et PC, il faut auparavant activer la boîte de dialogue dans laquelle on viendra les inscrire.

Sur PC : CTRL + Shift + C

Sur PS4 / PS5 : L1+L2+R1+R2

Sur Xbox Series / One : LT+LB+RT+RB

Il faudra ensuite entrer un code d’activation afin de pouvoir activer la boîte de dialogue et tous les cheats. Un message « Cheats are enabled» viendra confirmer que les codes de triches peuvent être entrés. Vous avez donc le choix entre deux propositions à copier en l'état en respectant les minuscules et les espaces :

testingcheats true

testingcheats on

Cheat argent infini et maisons gratuites sur les Sims 4

Les Sims 4 n’allait certainement pas rompre cette longue tradition de la franchise et le jeu propose ainsi tout un tas de code pour vous rendre riche. Voici les codes que vous utiliserez certainement le plus et qui vous permettent d’avoir littéralement de l’argent à l’infini. Il existe plusieurs solutions qui mènent toutefois toutes au même résultat : des tonnes de Simflouz dans vos poches.

Pensez bien à ouvrir la boite de dialogue et à activer l'option permettant d'entrer les codes de triche suivants en respectant les minuscules et les espaces comme ci-dessous

motherlode - le classique qui donne 50 000 Simflouz

- le classique qui donne 50 000 Simflouz rosebud ou kaching - ajoute 1000 Simflouz

ou - ajoute 1000 Simflouz money [nombre à écrire en chiffre et sans espace] - donne un nombre de Simflouz égal au montant choisi

Maisons gratuites

FreeRealEstate on - rend toutes les maisons gratuites.

- rend toutes les maisons gratuites. FreeRealEstate off - rend toutes les maisons payantes.

Sims immortel, toujours heureux... tous les codes de triche pour vos personnages

cas.fulleditmode - Ouvre le menu de création de personnage

- Ouvre le menu de création de personnage aspirations.complete_current_milestone - Termine l'étape d'aspiration actuelle

- Termine l'étape d'aspiration actuelle household.autopay_bills true/false - Active/Désactive les factures du foyer

- Active/Désactive les factures du foyer death.toggle true/false - Active/Désactive la mort, rend votre Sims immortel

- Active/Désactive la mort, rend votre Sims immortel careers.demote [nom de la carrière en anglais] - Fait rétrograder le Sim dans la carrière indiquée

- Fait rétrograder le Sim dans la carrière indiquée careers.promote [nom de la carrière en anglais] - Donne au Sim une promotion dans la carrière indiquée

- Donne au Sim une promotion dans la carrière indiquée careers.remove_career [nom de la carrière en anglais] - Fait abandonner la carrière indiquée à un Sim

- Fait abandonner la carrière indiquée à un Sim resetSim [prénom][nom de famille] - débloque un Sim coincé

- débloque un Sim coincé sims.fill_all_commodities - Satisfait tous les besoins du Sim selectionné

- Satisfait tous les besoins du Sim selectionné sims.give_satisfaction_points [nombre] - donner un nombre de point de satisfaction précis à vos Sims

- donner un nombre de point de satisfaction précis à vos Sims sims.remove_all_buffs - remet vos Sim dans une humeur neutre

- remet vos Sim dans une humeur neutre stats.fill_all_commodities_household - Satisfait tous les besoins de chaque Sim du foyer actuel

Sur PC Uniquement

Modifier l'état de vos objets (propre ou sale) - Maintenez la touche Maj enfoncée et sélectionnez votre objet puis choisissez « Rendre Sale » ou « Rendre propre ».

Téléporter son Sim même si ce n'est pas un vampire : cliquez sur le sol en maintenant la touche Maj enfoncée puis choisissez « Se téléporter ici ».

: cliquez sur le sol en maintenant la touche Maj enfoncée puis choisissez « Se téléporter ici ». Figer les besoins de son Sim : Maintenir la touche Maj enfoncée et sélectionnez votre Sim puis choisissez « Améliorer un besoin avec une triche » puis « Désactiver la détérioration du besoin ». Faire la même manipulation et choisir « Activer la détérioration du besoin » pour revenir à la normale.

Codes de triche pour la construction

bb.enablefreebuild - Permet de construire n’importe où, même lorsque les terrains sont vérouillés

- Permet de construire n’importe où, même lorsque les terrains sont vérouillés bb.ignoregameplayunlocksentitlement - dévérouille toutes les récompenses de carrière dans le mode Achat

- dévérouille toutes les récompenses de carrière dans le mode Achat bb.moveobjects - permet de placer les objets n'importe-où

- permet de placer les objets n'importe-où bb.showhiddenobjects - Affiche tous les objets du jeu qui ne sont pas disponibles à l’achat

Sur consoles uniquement :

Sur PS4 et PS5 : Maintenir L2+R2 permet de modifier la tailler de l'objet sélectionné à la volée

permet de modifier la tailler de l'objet sélectionné à la volée Sur Xbox Series et One : Maintenir LT+RT permet de modifier la tailler de l'objet selectionné à la volée

source : EA