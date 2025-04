Les Sims 4 dévoile tous ses prochains DLC qui seront disponibles dès ce jeudi 1er mai 2025 sur consoles et PC. Et ils font déjà sensation au sein de la large communauté du jeu.

Comme tous les jeux évolutifs, Les Sims 4 a besoin d'être rafistolé de temps à autre. Maxis et Electronic Arts ont d'ailleurs déjà donné un aperçu de la nouvelle grosse mise à jour. Un patch qui sera là pour corriger encore et toujours des bugs, notamment d'interaction avec les objets comme l'impossibilité d'arroser les plantes, les tâches d'événements du lycée qui n'apparaissent pas pour les ados actifs secondaires et plein d'autres choses. Mais pour le moment, les deux sociétés ont repris la parole pour en dire davantage sur les contenus à venir. Il y en aura trois au total et ça vaut déjà le détour pour de nombreux joueurs.

Les Sims 4 présentent trois nouveaux kits disponibles en mai 2025

Les Sims 4 va permettre de célébrer davantage « de grands moments de la vie » avec trois nouveaux kits. Grâce à l'Atelier de bricolage, vous pourrez exploiter la compétence Bricolage afin de remettre en état des appareils du quotidien tombés en panne. Un micro-ondes, une machine à café ou encore un réfrigérateur, rien ne résistera à vos talents. Et comme un vrai pro, il sera possible de se créer un environnement fonctionnel avec des étagères modulaires, des établis... La totale !

Le kit DLC Âge d'or des Sims 4 a pour mission de faire vivre la belle vie à vos Sims seniors, et de faire s'exprimer l'individualité de chacun d'entre eux. « Plusieurs Sims sont dans un jardin luxuriant et coloré. Deux Sims flirtent, une Sim les regarde et a l'air en colère, et un Sim est assis sur un banc ». L'un des points importants, c'est le look que vous pourrez choisir de donner à vos Sims seniors qui inclut des accessoires comme des lunettes avec un cordon, des postiches, des gants de jardinage...







Enfin, Les Sims 4 vous invite également à passer plus de temps en cuisine avec le kit Accessoires Cuisine qui, vous vous en doutez, est là pour apporter une touche de personnalisation supplémentaire à votre cuisine. En plus de l'aspect cosmétique, vous pourrez pleinement utiliser des objets comme un pot à biscuits, une boîte de céréales, une boîte à déjeuner ou encore faire le plein du frigo en passant par le sac de courses. L'ensemble des trois nouveaux kits Les Sims 4 Atelier de bricolage, Âge d'or et Accessoires de cuisine sont attendus dès ce jeudi 1er mai 2025 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (EA App, Epic Games Store, Steam). Comme d'habitude, vous avez besoin du jeu de base pour installer ces kits dont les joueurs sont déjà fans. « Je les adore »; « C'est tellement mignon »; « Je les veux » peut-on lire en réactions de cette annonce.











Crédits : EA.

Source : Electronic Arts.