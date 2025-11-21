La communauté des Sims 4 est secouée par une annonce qui a fait l’effet d’un véritable choc et qui soulève une fois encore certains problèmes du jeu et de sa politique tarifaire.

L'actualité des Sims ces dernières semaines est pour le moins agitée. Alors que les inquiétudes grimpent suite à l’annonce du rachat d’EA pour 55 milliards de dollars par le Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite, Silver Lake et Affinity Partners, porté par Jared Kushner, le gendre de Donald Trump. Vu ce consortium et l’inclusivité chère à la licence et sa communauté, quelque chose cloche dans l’équation. De nombreux partenaires historiques, dont certains des es plus gros créateurs de contenus des Sims 4, ont décidé de boycotter le jeu et de quitter le programme Partners.

Puis vient l’avenir de la licence, porté par Project Rene, l’expérience en stand-alone qui devrait définir la direction future de la franchise. Mais les derniers leaks ont encore refroidi la communauté, avec son ezrat du jeu Dress to Impress de Roblox, sa direction artistique plus cartoon et ses microtransactions. Alors certains se sont dit « pas grave, je vais rester sur Les Sims 4 », mais finalement peut-être pas tout le monde ne le pourra et c’est EA qui doit se frotter les mains.

La fin des version illégales des Sims 4 ?

« C'est le 11 septembre pour les fans des Sims », écrit un compte très populaire au sein de la communauté. Parce qu’il faut débourser des centaines et des centaines d’euros pour profiter de l’expérience complète, de nombreux joueurs se tournent vers des solutions moins légales, que l’on n’approuve évidemment pas. La plus incontournable parmi eux, Anadius, qui kit après kit, extension après extension, rendait ce contenu gratuitement aux plus pirates de la communauté. Certains se servaient de ses versions illégales pour tester les DLCs avant leur achat, mais il faudra passer à la caisse désormais. Froissé par la manière dont la communauté des Sims 4 l’a traité pendant toutes ces années, le hacker a décidé de quitter le navire. « C’est terminé, amusez-vous bien avec le jeu », a-t-il tweeté sans sommation après avoir supprimé son Discord, ses précédents messages, ses liens et son fameux Unlocker.

Un coup de tonnerre pour la communauté des Sims 4, qui accueille la nouvelle à la fois avec choc et compréhension. Les messages de remerciement ont rapidement fleuri, surtout parmi les joueurs les plus « légaux », qui s’en réjouissent. Seulement, c’est une partie plus importante qu’il n’y paraît de la communauté qui se retrouve amputée de nombreuses fonctionnalités du jeu, notamment faute de moyens. « Son Unlocker était la seule chose qui permettait à beaucoup de joueurs de continuer à jouer, car au moins les packs complètement cassés étaient gratuits. Franchement, je pense que je vais peut-être abandonner Les Sims 4 maintenant, je ne sais pas, ça ne m'a pas amusé depuis un moment et ça, c'est le coup de grâce pour moi », explique une Simmeuse.

Des extensions corrompues par des bugs

Au-delà de la politique tarifaire, ce sont aussi les problèmes qui accompagnent ces DLCs qui préoccupent les joueurs et les poussent vers ces solutions illégales. L’exemple le plus frappant est sans aucun doute l’extension A Louer, qui souffre encore d’un bug pouvant corrompre les sauvegardes et détruire des parties de plusieurs années. Un problème persistant depuis près de deux ans, que Maxis n’a toujours pas corrigé. Quant à EA, l’éditeur doit accueillir cette nouvelle avec plus d’enthousiasme, mais il n’aura plus le droit à l’erreur pour ses futures extensions. Il se murmure d’ailleurs que l’éditeur qu’une version remasterisée des Sims 4 serait en préparation. Une nouvelle qui a été accueillie plutôt froidement par la communauté.

