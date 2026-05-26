Une fois de plus, la communauté des Sims 4 peut compter davantage sur la créativité d'autres joueurs pour s'offrir une fonctionnalité hyper demandée plutôt que sur EA.

Malgré toutes ses extensions, Les Sims 4 passe parfois à côté de fonctionnalités pourtant évidentes. D'autant qu'en dépit de tous les commentaires des joueuses et des joueurs, Electronic Arts peine encore à répondre aux attentes. Dans ce cas, il est souvent préférable de se tourner vers les créations de la communauté. Celle-ci vient justement de donner lieu à un ajout qui va vraiment changer l'expérience pour beaucoup.

Les Sims 4 s'offre un mod spécial pour les appartements

En 12 ans d'existence, Les Sims 4 en a connu des mises à jour et des DLC en tous genres. Grâce à cela, l'expérience de base s'est largement enrichie. Pour autant, les équipes de Maxis et Electronic Arts ne proposent pas toujours ce que les fans aimeraient retrouver pour profiter à fond de leurs extensions. Ce sont alors ces derniers qui prennent les devants avec des mods.

La dernière nouveauté en date créée par la communauté concerne spécifiquement l'extension Les Sims 4 À louer. Celle-ci avait marqué un tournant pour cet épisode en permettant enfin de créer des résidences à louer permettant d'abriter plusieurs loyers en un seul lieu. Si cela offre une nouvelle dynamique à la simulation de vie, elle connaît quand même certaines limites. La plus contraignante, c'est que vous ne pouvez pas passer d'un foyer à l'autre sans temps de chargement. Dès lors, impossible de jeter un œil facilement à ce que font les voisins et, ainsi, gérer en un clic les différents foyers.

Mais ça, c'était avant. Le moddeur tyjokr vient de créer un le mod “Open Apartments” pour Les Sims 4 À Louer sur PC. Lancé en early access pour le moment, il donne la possibilité de rendre visite aux voisins d'une résidence en un seul clic. Cela prend alors la forme d'un événement, évitant tout temps de chargement. Vous assistez ainsi à la routine quotidien du foyer d'à côté, sans avoir besoin de repasser par d'autres menus.

Pour l'instant, le mod Open Apartments est encore limité. Mais tyjokr prévoit déjà d'enrichir les possibilités permises. Il voudrait par exemple que son système prenne en compte les relations entre Sims. Par exemple, cela voudrait dire que si vous êtes en mauvais terme avec votre voisin, celui-ci pourrait refuser de vous ouvrir sa porte. Il faudra encore attendre quelques semaines pour voir tout ce que cela permettra à l'avenir. Mais déjà, les joueuses et joueurs des Sims 4 peuvent se faciliter la vie avec un énième contenu non-officiel. En espérant qu'Electronic Arts en prendra de la graine.

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