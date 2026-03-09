L’avenir de la licence Les Sims est au cœur de toutes les préoccupations de la communauté des inconditionnels de la simulation de vie. Une nouvelle rumeur ne présente pas le futur de la licence sous son meilleur jour et EA pourrait bien prendre la direction la plus crainte par les fans.

L'actualité des Sims est assez morose ces derniers temps. Entre un rachat estimé à 55 milliards de dollars par l'Arabie saoudite, le départ de plusieurs créateurs historiques du programme de partenariat, une communauté qui commence sérieusement à se lasser de la licence et une succession de DLC jugés plus ou moins décevants, un marketplace qui donne la nausée aux fans... L'avenir de la série paraît plus flou que jamais. Dans ce contexte un peu maussade, Maxis a confirmé, à demi-mot, l'existence du fameux Sims 4.5, connu en interne sous le nom de Project X, autour duquel EA aimerait visiblement capitaliser comme jamais. Si une annonce officielle pourrait encore se faire désirer un moment, le lanceur d'alerte du nouveau projet a fait de nouvelles révélations sur ce qui pourrait bien attendre la communauté dans un avenir proche.

Des quartiers vendus à la carte dans Les Sims 4.5 ?

Parce qu'elle a déjà levé le voile sur l'existence du DLC Héritage & Royauté, du marketplace officialisé la semaine dernière ou encore de ce que beaucoup surnomment déjà Les Sims 4.5, la source s'est taillée une petite réputation fiable dès lors qu'il s'agit de la licence. Toujours active sur les forums d'ATRL, elle s'est récemment fendue de quelques nouvelles indiscrétions. Et si elles se confirment, elles devraient être un cauchemar redouté par les fans. D'après ces propos, l'ambiance serait loin d'être idyllique dans les coulisses de Maxis. En interne, plusieurs développeurs verraient d'un très mauvais œil l'arrivée du marketplace intégré à Les Sims 4. Au point que certains espéreraient carrément que la boutique intégrée fasse un flop retentissant pour pousser l'éditeur à revoir ses plans.

Car derrière cette initiative se dessinerait, toujours selon la même source, un modèle économique encore plus agressif. On évoque notamment des packs à la tarification variable, dont le prix pourrait grimper en fonction de la quantité d'animations ou de mécaniques de gameplay proposées. Mais c'est surtout le cas du mystérieux Sims 4.5, souvent présenté comme une sorte Sims 4 remasterisé mais vendu séparément, qui cristallise toutes les inquiétudes. Selon l'informateur, EA étudierait sérieusement l'idée de proposer un monde unique, morcelé en quartiers distincts qu'il faudrait ensuite débloquer à la carte, moyennant une contrepartie financière. « Vous pourriez commencer avec deux quartiers et ensuite devoir payer pour en débloquer d'autres au fil de leur sortie, plutôt que d'obtenir un monde complet avec chaque pack», explique-t-il.

Marketplace des Sims 4 ©Maxis

Un jeu service plus assumé ?

Une approche qui rappelle celle récemment adoptée par Skate., où certaines zones du monde ouvert doivent désormais être achetées séparément malgré les promesses initiales entourant le projet. « Ils explorent toutes les idées possibles pour tirer un maximum d'argent des Sims tout en réduisant les coûts de développement. Ce en refaisant essentiellement le même jeu avec quelques avantages supplémentaires. Mais en laissant de côté une grande partie du catalogue actuel, trop lourd chronophage pour la partie assurance qualité », poursuit la source.

Comme toujours, ces révélations doivent être traitées avec la plus grande prudence, peu importe le pedigree de la source. Elles n'ont en revanche pas empêché une partie de la communauté de s'embraser. Certains joueurs voient déjà dans ce Sims 4.5 la confirmation d'un virage très appuyé vers le modèle live service. Tout ce que les fans redoutaient en somme. Dans un paysage où la concurrence reste timide, l'éditeur pourrait être tenté d'aller encore plus loin pour rentabiliser une licence qui, malgré les critiques, continue d'attirer un public massif. Reste à voir si les joueurs suivront à défaut d'autres expériences aussi poussées. EA semble en tout cas chercher une parade face une potentielle fuite en masse, du moins concernant les versions légales. L'éditeur prévoirait en effet de renforcer ses actions contre le piratage, notamment en rendant la connexion à Internet obligatoire pour Les Sims 4.5.

Source : gloamingtheplain