Avec Project X, le successeur des Sims 4, Electronic Arts pourrait rompre avec la traditionnelle liberté des joueurs PC afin d’offrir plus de sécurité pour les mods. Mais à quel prix ?

Depuis plusieurs mois, Maxis s’affaire en coulisses sur le fameux Project X, successeur des Sims 4. Si EA se refuse toujours à communiquer ses plans quant à l’avenir de la licence, un insider réputé fiable, et qui a accessoirement fait fuiter plusieurs aspects qui sont avérés comme le changement de rythme des Sims 4 et plusieurs de ses extensions, redonne régulièrement des nouvelles des coulisses de celui qui ne sera pas tout à fait Les Sims 5. Il affirme en effet que le « Sims 4.5 » aurait désormais une échéance interne fixée au 1er septembre 2027, date à laquelle le jeu devrait être Gold. Mais alors que le studio semblait naviguer en eaux troubles, il se pourrait que le prochain épisode amorce un changement de philosophie.

Plus de contrôle des mods dans Les Sims 4.5 ?

Pendant que Les Sims 4 continue tranquillement son petit bonhomme de chemin, mais en ralentissant la cadence, à coups de kits, mises à jour gratuites et collaborations, le mystérieux Project X refait officieusement parler de lui. Selon la source la plus fiable du moment s’agissant de la licence, EA reverrait sa manière de procéder pour les DLC. Pour endiguer le piratage, le géant américain déciderait ainsi de distribuer ses contenus payants uniquement via la Marketplace. La boutique d’achats intégrés aux Sims 4 aurait alors surtout servi de test grandeur nature déguisé. Avec une dette estimée à 20 milliards, EA voudrait coûte que coûte lutter contre le piratage, quitte à proposer un écosystème plus fermé, contrairement à la tradition de la licence.

Maxis expérimenterait même des outils d’IA permettant d’identifier automatiquement les conflits provoqués par les mods ou le contenu personnalisé. Les Sims 4.5 serait alors capable de signaler directement le fichier fautif, de proposer sa suppression et même de détecter certains fichiers modifiés ou remplacés, sans passer par un logiciel tiers. Un chantier crucial, puisque, toujours selon les informations de cette source, plus de 50% des crashs majeurs viendraient des mods et CC.

L’objectif serait alors de faciliter le suivi des bugs, l’une des grosses bêtes noires des Sims 4 actuellement. Mais le jeu ne se contenterait pas de pointer du doigt les fichiers fautifs. Toujours selon l’insider, il pourrait également bloquer de lui-même un mod jugé susceptible de provoquer des problèmes, avant d’avertir le joueur et de lui proposer de le supprimer. Une attention louable, mais qui pourrait faire grincer quelques dents dans une communauté où les mods et les CC font partie de l’ADN de la licence et ce depuis plus de 20 ans.

Un écosystème console qui prend plus de place

Cette décision s’expliquerait en partie par les chiffres avancés par cette même source. Plus de 40% des joueurs des Sims 4 seraient aujourd’hui sur consoles, mais les plateformes PlayStation et Xbox ne représenteraient que 11% des rapports de bugs, hors problèmes de performance. Et cette disproportion trahirait des soucis propres au PC et au Mac, liés aux mods, aux versions piratées ou encore aux outils tiers comme ReShade, que Maxis aurait du mal à reproduire.

Le studio aurait d’ailleurs revu ses méthodes afin de traiter en priorité les bugs pouvant être reproduits aussi sur console. Un nouveau signe que le centre de gravité des Sims se déplace doucement. Il ne serait donc pas si étonnant que ce Sims 4.5 s’appuie sur un écosystème plus fermé, à la manière des consoles, pour éviter les nombreux soucis de compatibilité.

Une philosophie que les joueurs des Sims rejettent déjà

La rumeur a rapidement fait le tour des sphères des Simmers et l’accueil de tels changements est froid. « Je me demande honnêtement qui serait excité par ça », déclare par exemple un joueur. Les DLC cantonnés à la maketplace, à l’heure où les débats font rage sur le physique et les tentatives de monopole de PlayStation, signifierait encore moins de possibilités de se les procurer à des prix avantageux, surtout quand on sait à quel point Les Sims 4 a pu enchaîner les extensions à une vitesse fulgurante.

« Ça et un season pass. Ça me semble être une façon horrible de pousser les joueurs à dépenser davantage. Dans ces conditions, Les Sims Project X ne m’intéresse pas », peut-on lire sur l’un des commentaires les plus aimés sur un forum spécialisé. Comme toujours, on vous rappelle que le conditionnel reste de rigueur avant toute communication officielle. D’autant que Maxis semble naviguer entre les attentes d’EA et sa politique de monétisation plus agressive et les attentes des joueurs. Rendez-vous dans les mois qui suivent pour découvrir s’ils seront parvenus à trouver un juste milieu, qui n’entrave pas la liberté créative des joueurs.

Source : gloamingtheplain