Dur dur d’être un fan des Sims ces derniers temps. Entre décisions qui vont à l’encontre de ce que souhaite la communauté, bugs en pagaille et leaks sur l’avenir de la licence. Le moral des fans commence sérieusement à en prendre un coup.

Le feuilleton autour des Sims 4 n’en finit plus. Ces derniers mois, la relation entre Maxis et sa communauté semble s’être sérieusement dégradée. Bugs qui corrompent des sauvegardes toujours non résolus après deux ans, rachat d’EA par l’Arabie saoudite, DLC en deçà des attentes, et maintenant une marketplace pour vendre des mods jugée comme trop intrusive et qui a rendu le jeu inaccessible pour beaucoup de joueurs pendant plusieurs jours… Dire que la situation est compliquée relèverait de l’euphémisme. A cela s’ajoutent les nombreux leaks autour des plans d’Electronic Arts quant à l’avenir de la licence, qui passeraient par une sorte de Sims 4.5, connu en interne sous le nom de Project X. Et les dernières rumeurs en date ne vont pas forcément dans le sens de la communauté.

Changement de plans pour Les Sims 4.5 ?

Toujours au même endroit, toujours la même source. Le leaker, qui avait révélé le dernier DLC avant tout le monde et plusieurs autres plans d’EA, dont la fameuse marketplace, s’est de nouveau laissé aller à plusieurs indiscrétions, à la demande de la communauté. D’après lui, l’éditeur américain serait parfaitement au courant des derniers leaks, qui auraient finalement servis à prendre la température. En interne, les discussions s’intensifieraient autour de possibles changements de direction pour Les Sims 4.5 et deux sujets sensibles seraient déjà sur la table : la carte et le monde du jeu, ainsi que la monétisation.

La situation serait assez ondulante pour que des développeurs admettent que « tout peut changer… ou pas ». Car malgré la levée de boucliers généralisée contre la marketplace, la nouvelle boutique d’achats intégrés à Les Sims 4 aurait dépassé les attentes d’EA, ce qui pourrait conforter le géant américain dans son modèle économique jugé un peu trop gourmand par la communauté. L’enjeu serait de taille, car, toujours selon cette même source, EA pourrait se séparer de Maxis et de la licence (en conservant les jeux commercialisés, toutefois) si Les Sims 4.5 et la marketplace ne tiennent pas leurs promesses.

Image potentielle des Sims 4.5

L'IA générative s'inviterait dans la licence

En coulisses, le climat est forcément tendu. Plusieurs développeurs s’inquièteraient pour leurs emplois dans les mois à venir, en raison du ralentissement global de l’industrie et de la montée de l’IA générative. D’autant qu’EA aurait poussé l’utilisation l’IA Stability dans le développement du fameux Sims Project X. Maxis aurait toutefois réussi à convaincre l’éditeur d’épargner Les Sims 4, mais l’IA générative serait déjà utilisée pour les concept arts, et certains design ciblés du nouveau jeu.

L’éditeur souhaiterait à terme l’utiliser à plus grande échelle pour le développement complet des environnements et des assets du jeu. « J’ai le sentiment qu’ils n’en parleront pas publiquement, simplement parce que certains concurrents se sont fait lyncher pour avoir communiqué ouvertement dessus ou lorsqu’ils se sont fait épinglés. », explique cette même source. Selon elle, il ne faudrait pas attendre très longtemps avant que les plans d’EA concrets d’EA pour Les Sims 4.5 soient dévoilés.

D’ici-là, on vous invite comme toujours à vous munir de vos pincettes jusqu'à une communication officielle, mais les réactions ne se sont pas faites attendre. « Je suis super triste. Je joue aux Sims 4 depuis 10 ans et quand je vois la tournure que ça prend... Ça me démoralise », commente par exemple une fan sur un espace communautaire dédié au jeu, dont le sentiment a trouvé écho auprès d'autres joueurs. Faute d'alternatives sérieuses, la communauté n'a d'autre choix que d'encaisser.

Source : gloamingtheplain