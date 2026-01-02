Alors que Maxis devrait s’en tenir à sa décision de ne pas sortir Les Sims 5, le studio américain aurait de nouveaux plans pour sa licence. EA confirme involontairement les dernières rumeurs.

2026 s'annonce comme une année particulière pour Les Sims. À l'heure où Electronic Arts est sur le point d'être racheté par le fonds d'investissement, qui placerait l'Arabie saoudite en position ultra-majoritaire (93% des parts), l'avenir de la franchise semble chamboulé. Project Rene ne sera qu’une expérience multijoueur, et non un renouveau global de la licence, quand Les Sims 4 serait finalement mis au placard prochainement au profit d’un projet à mi-chemin entre le remaster et le nouveau jeu. Les plans initiaux de Maxis étaient pourtant clairs : l’épisode actif depuis plus d’une décennie devait continuer d’exister aux côtés des futurs projets, afin que les joueurs ne perdent ni leurs sauvegardes historiques, ni les contenus qu’ils ont achetés. Le studio semble toutefois changer de cap, et les précédents leaks se confirment grâce à Electronic Arts lui-même.

Les Sims 4.5 leake encore grâce à Electronic Arts

Si vous nous lisez régulièrement, vous êtes au fait des dernières rumeurs. Peu avant que nous nous embrassions tous sous le gui et que nous nous souhaitions nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, la révélation d'un fameux Sims 4.5 avait secoué la communauté. Selon une source ayant travaillé avec EA Firemonkeys, Maxis devrait prochainement dévoiler Project X, un jeu qui ne serait ni un remaster, ni un véritable Sims 5, mais un entre-deux. Ce dernier reprendrait les fondamentaux du quatrième opus en y ajoutant des fonctionnalités réclamées par la communauté depuis des années, comme un lifting graphique, des quartiers jusqu’à quatre fois plus vivants, et surtout un monde ouvert. Les sauvegardes des Sims 4 pourraient être transférées et une forme de rétrocompatibilité serait prévue pour les extensions, qui seraient sans doute légèrement retravaillées pour l’occasion.

L’étiquette de rumeur se décolle petit à petit de ce Sims Project X, puisque le site officiel d’EA en fait désormais mention. À l'œil nu, vous trouverez une offre d'emploi avec le nom d'un jeu caché. En fouillant dans les lignes de code du site, vous trouverez toutefois le nom de ce Sims 4.5, même dans l’URL de la page destinée à un futur ingénieur en IA. La personne recrutée sera chargée d'étudier les « technologies d'IA générative » afin de créer une « nouvelle plateforme ».

Aperçu officiel de Project Rene, qui serait la direction prise par Les Sims 4.5

Une sortie en 2026 ?

Les fonctionnalités qui seront utilisées, en dehors de celles présentées en 2024, restent inconnues à l’heure où ces lignes sont écrites. C'est l'une des inquiétudes de la communauté : et si Les Sims cédait aux sirènes de l'IA générative, à l'instar de son seul véritable rival sur le marché, inZOI ? L’offre semble davantage axée sur l’apprentissage et l’analyse automatique de données que sur la création d’assets et d’autres contenus. Pas de panique… pour l’instant.

Nous devrions en savoir davantage dans les semaines, voire les mois à venir. Plusieurs sources fiables de la communauté sont formelles. Ce Sims 4.5 devrait être officiellement annoncé et lancé d'ici la fin de l'année 2026. Pour rappel, la rumeur faisait état d'un projet qui serait en réalité la version solo de Project Rene. Ce dernier n'avait jamais été conçu pour concurrencer l'épisode principal, mais pour coexister avec lui. Il faudra donc s'attendre à une variante plus simplifiée qui permettrait surtout aux équipes de repartir sur des bases techniques plus solides. En effet, le code des Sims 4 a plus de 15 ans. Pas étonnant que le studio peine à corriger des bugs qui corrompent les sauvegardes depuis plus d'un an.

Source : EA