Les Sims 4 se la jouera Les Chroniques de Bridgerton le 12 février 2026 avec l’extension Héritage et royauté, chapeautée par l’équipe déjà à l’œuvre sur le DLC Business et loisirs. La rumeur veut cependant qu’il s’agisse de l’un des derniers, si ce n’est du dernier, contenus payants majeurs du jeu. Après dix ans de bons et loyaux services, une accumulation d’extensions difficile à traquer et des problèmes techniques qui peinent toujours à être corrigés, Maxis et Electronic Arts seraient prêts à tourner la page, du moins en partie. L’éditeur américain jouerait ainsi la carte de l’entre-deux, avec un projet que certains décrivent déjà comme un « Sims 4.5 ». Un projet qui serait à mi-chemin entre le remaster et le nouvel épisode.

Des sources réputées fiables nous avaient déjà éclairés sur certains de ses contenus, notamment l’arrivée d’un monde ouvert, des quartiers jusqu’à trois fois plus animés, l’intégration des saisons dès le jeu de base, ou encore une refonte graphique etc. Une question centrale subsiste néanmoins pour les joueuses et joueurs investis depuis une décennie. Faudra-t-il repasser à la caisse pour les DLC ? Nous aurions de premiers éléments de réponse.

Devrez-vous racheter vos DLCs avec Les Sims 4.5 ?

Derrière le nom de code Les Sims Project X se cache toujours un projet enveloppé d’un brouillard aussi épais qu’inquiétant, digne d’une ville de Silent Hill. Electronic Arts a bien confirmé, à demi-mot, l’existence de ce que beaucoup surnomment déjà Les Sims 4.5, en évoquant publiquement la future « évolution » du quatrième épisode. Sur le forum ATRL, où un employé du studio FireMonkeys avait initialement lancé la rumeur, le créateur de contenus Mattically, figure bien connue de la communauté, est récemment revenu sur la question qui brûle toutes les lèvres. Celle des DLC payants. Selon lui, EA se trouverait actuellement dans une phase de réflexion active autour de ce Sims 4.5, et rien ne serait encore gravé dans le marbre. Maxis s’appuierait largement sur les retours des joueuses et joueurs, ainsi que sur des tests internes, au point de revoir régulièrement ses plans.

La piste actuellement envisagée serait qu’une partie du contenu existant, en particulier les fonctionnalités jugées fondamentales, pourrait être intégrée directement au jeu de base. Ce afin de justifier la transition vers ce nouveau projet. En parallèle, certaines extensions de Les Sims 4 seraient proposées sous la forme de packs remasterisés payants. Les éléments purement cosmétiques déjà achetés seraient, quant à eux, automatiquement transférés. « Pour l’instant, tout peut encore évoluer, voire être complètement abandonné. La principale pression concerne la nécessité de rendre ce nouveau jeu de base suffisamment attractif pour justifier son achat et la transition depuis Les Sims 4. Cela inclut évidemment le contenu disponible au lancement, ce qui influencera directement l’équilibre entre ce qui sera intégré d’office et ce qui sera à nouveau proposé sous forme de DLC. », explique le moddeur.

Les Sims 4 Héritage & Royauté, le prochain à être commercialisé. ©EA

A quand des infos officielles ?

En d’autres termes, les équipes de Maxis avanceraient avec une prudence extrême sur ce sujet qui s’annonce déjà comme l’un des plus sensibles pour la communauté. En l’absence de communication officielle de la part d’Electronic Arts, l’ensemble de ces informations et des rumeurs reste donc à prendre avec les plus grandes précautions. Une prise de parole plus claire sur l’avenir de la licence ne pourrait toutefois intervenir que dans plusieurs mois, une fois la sortie de Les Sims 4 Héritage et royauté, et d’éventuelles autres extensions, passée.

Source : Mattically