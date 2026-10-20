Un fan va réaliser le rêve de nombreux joueurs des Sims 2 : le transformer en un monde ouvert. Et si le projet est attendu de pied ferme certains le critiquent à cause de son utilisation de l’IA générative.

Quand une page se tourne pour un jeu, une autre s’ouvre pour les joueurs. A l’heure où les mises à jour peuvent rapidement mettre à mal des mods, et la communauté des Sims comme celle de Bethesda en savent quelque chose, l’abandon d’une production n’est parfois qu’un nouveau chapitre, un terrain libre pour les créateurs de mods. Les Sims 2, ressorti dans une version remasterisée pourrait en profiter. Un moddeur, connu sous le pseudo Ponsuke, travaille en effet sur un projet des plus ambitieux, le transformer en monde ouvert. Un doux rêve pour les inconditionnels des Sims 3 qui montre déjà des résultats des plus prometteurs mais qui clive la communauté. Explications.

Un mod pour transformer les Sims 2 en monde ouvert

Petite révolution en son temps, le second épisode était malgré tout assez fermé, surtout lorsqu’on le compare à son successeur qui s’était affranchi des barrières entre les maisons et les terrains. Pour passer d’une maison à une autre, il faut alors se coltiner des temps de chargement ce qui enlève un peu de vie au quartier. C’est précisément à ce problème que le projet Sims 2 Remastered entend s’attaquer. Dans une première vidéo publiée le 17 octobre 2026, le créateur montre en effet une version où il est possible de se déplacer librement dans le voisinage et de dépasser les limites du terrain actif. Plus improbable encore, elle montre un Sim interagissant avec certains objets situés sur une zone adjacente, avant d'aller nager dans une étendue d’eau encore plus loin.

Tout n’est évidemment pas encore fonctionnel, car toujours en développement, mais il est également déjà possible de rendre visite à d’autres familles depuis la boîte aux lettres pour partir automatiquement dans une nouvelle destination. Si un Sims 2 en monde ouvert a de quoi faire rêver quelques nostalgiques du second épisode, son accueil a été plutôt tiède au sein de la communauté.

Pourquoi le projet a fait polémique ?

En cause l’utilisation de l’IA générative, qui divise particulièrement la communauté de moddeurs et dont les joueurs des Sims sont réfractaires. Le projet de Sims 2 en monde ouvert n’a cependant pas recours au « vibecoding », consistant à simplement générer du code via l’IA générative, sans en maîtriser les fondamentaux et les détails techniques. Une technique qui s’accompagne généralement de failles de sécurité importantes. « Je suis développeur. Le jeu est vieux et nous n’avons pas son code source, donc nous nous appuyons sur l’IA générative pour certaines parties du jeu, afin de pouvoir les modifier en profondeur », explique le créateur. Il précise également jouer à Les Sims 2 depuis près de 20 ans et avoir déjà moddé dessus avant ce projet.

Sauf que tout le monde au sein de la communauté ne considère pas cette méthode comme acceptable. Le subreddit dédié au jeu a même ajouté de nouvelles règles qui encadrent désormais les mods et les créateurs doivent désormais prouver qu’ils sont bien à l’origine de leur travail. Les mods considérés comme du « vibecoding » sont interdits, mais ceux utilisant l’IA en soutien sont tolérés. Malgré tout, beaucoup de joueurs s’enthousiasment à l’idée de redécouvrir une version en monde ouvert de Les Sims 2. « Le mod dont je rêvais enfant », explique notamment un joueur. Le projet devrait être lancé pour la période de Noël, même si dans son état actuel rien ne permet de garantir que toutes les fonctionnalités seront disponibles à cette échéance.

Source : Reddit