C'est un grand moment que vivent les fans des Sims ! 25 ans après le début de la franchise, les joueuses et les joueurs peuvent finalement rejouer aux deux premiers opus grâce à la Collection Héritage (ou Legacy Collection en vo). Plusieurs packs sont en plus inclus avec chacun des jeux. Mais, c'était sans compter sur la réactivité d'une communauté particulièrement investie. Préparez-vous, vous allez avoir de quoi faire sur Les Sims 2.

Plus de contenu que jamais pour Les Sims 2

Les rumeurs allaient bon train depuis plusieurs semaines. Les fans ont finalement eu ce qu'ils espéraient : une re-sortie du premier opus, mais aussi des Sims 2, pour le 25ᵉ anniversaire de la licence. Bon, la fête a été quelque peu gâchée. Une mauvaise optimisation a littéralement rendu le jeu injouable. Mais cela devrait vitre se résoudre ! Un premier patch est d'ores et déjà disponible et d'autres se préparent.

Pour vous consoler, une fan inconditionnelle à une très bonne nouvelle pour vous ! Elle a plongé dans les méandres d'internet pour déterrer plus de 200 mods pour Les Sims 2, listés sur Tumblr. Elle précise que tous ne fonctionneront peut-être pas avec la nouvelle version du jeu, mais vous devriez tout de même y trouver votre plaisir. Et si vous jouez sur la version de départ, et plus précisément, si vous avez l'Ultime Collection, alors vous devriez pouvoir en profiter à fond.

Parmi les fonctionnalités que ces mods ajouteraient aux Sims 2, on peut évoquer la possibilité d'augmenter le nombre maximum de membres dans une famille. Un autre permet d'adopter plus facilement un enfant ou encore d'adopter un lapin en plus des chiens et chats. Tout un tas d'autres ont pour vocation à apporter plus de confort au jeu. Mais l'un des plus célèbres est évidemment celui qui rend possible la romance avec Bigfoot !