Fans de Resident Evil et Alan Wake, ce nouveau jeu devraient attirer votre attention puisqu'il en est le parfait mélange, et plus encore. Silver Pines propose une recette unique et un mélange des genres des plus intéressants sur le papier.

Si vous êtes un fervent joueur PC, vous avez très certainement déjà jeté un œil au Steam Néo Fest, cet énorme festival du jeu vidéo où des milliers de jeux sont jouables gratuitement via des démos ou des versions d'essai. Malheureusement, certains jeux prometteurs passent entre les mailles du filet et ne se laissent pas approcher, même s'ils sont prévus pour cette année et ont fait sensation lors de leur annonce. C'est le cas de Silver Pines, un jeu qui mélange Resident Evil, Silent Hill ou encore Alan Wake 2 pour nous proposer un metroidvania comme on n'en a jamais vu.

Un metroidvania à mi chemin entre Resident Evil et Alan Wake 2, c'est forcément intriguant

Habituellement, lorsque l'on parle de metroidvania, on s'imagine un jeu de plateforme, souvent dynamique, dans lequel on débloque des pouvoirs et des compétences spéciales. Mais dans le cas de Silver Pines, c'est très différent. Le jeu s'inspire de survival horror comme Resident Evil ou encore Silent Hill et opte pour une ambiance de thriller horrifique qui n'est pas sans rappeler Alan Wake ou Twin Peaks quelque part.

Un metroidvania d'horreur et de survie dans lequel on incarne Red Walker, un détective privé qui tente de percer le mystère de la disparition d'un musicien aux alentours de la petite ville abandonnée Silver Pines. Malheureusement, il se retrouve rapidement confronté à des horreurs semblant être tout droit sorties d'un Resident Evil. Le jeu vous demandera alors de bien gérer vos ressources pour survivre, mais aussi d'explorer afin de trouver tout ce qu'il vous faut pour avancer dans les ruelles sombres de la ville.

Un pitch intéressant, une direction artistique intrigante et une recette étonnante, Silver Pines a tout ce qu'il faut pour retenir l'attention des fans de jeux comme Resident Evil ou Alan Wake 2. Le jeu n'a malheureusement pas encore de date de sortie, mais est prévu pour le courant 2026 sur consoles et PC. Le jeu est développé par le petit studio Wych Elm qui signera ici son premier jeu sous l'aile de Team17 qui s'occupera de l'édition.

Source : Silver Pines officiel