Après des années d'absence, la licence culte revient enfin et Konami nous a d'ores et déjà, confirmé un grand nombre de projets en cours de développement dont l’un des plus attendus, Silent Hill 2 Remake, sortira dès l’année prochaine. Toutefois, un mystérieux jeu encore non-annoncé vient de réapparaître et d’être enregistré auprès d’un organisme taiwanais. Konami nous réserve encore de grosses surprises ?

Silent Hill nous cache encore des jeux ?

Il s’agit de Silent Hill : The Short Message, un titre mystérieux qui avait déjà été enregistré en Corée du Sud il y a quelque temps. Le jeu revient sur le devant de la scène aujourd’hui avec une petite mise à jour, mais de Taiwan cette fois. Désormais, on apprend de l’organisme taiwanais que le jeu serait prévu sur PS5. C’est d’ailleurs la seule et unique plateforme mentionnée pour le moment.

Merci Gematsu pour le screenshot

Quel est ce mystérieux Silent Hill : The Short Message ? S’agit-il d’un jeu ? D’une démo pour teaser un plus gros projet ? Bonne question. Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'il existe. Pour l’heure, Konami n'a confirmé « que » 4 jeux. Silent Hill 2 Remake, le prochain jeu de Bloober Team qui arrivera en exclusivité sur PS5 et PC l’année prochaine, Silent Hill f, un jeu important se déroulant au Japon dans les années 60. Il y a aussi SH : Townfall, un titre énigmatique édité par Annapurna et développé par No Code (Observation) et Ascension, un projet ambitieux de série interactive qui sera diffusé en streaming et dont l’histoire pourra être influencée par les choix des viewers.

En prime, un nouveau film est en cours de production et sera réalisé par Christophe Gans, réalisateur du premier film. Un long métrage qui, à l’époque, avait reçu un excellent accueil de la part des fans. Vous vouliez un retour de la licence ? Vous allez être servis, elle revient en grande forme.