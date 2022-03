Konami a renouvelé la marque Silent Hill et fait mention des casques de réalité virtuelle. Un indice qui pointe vers un titre en vue subjective par Bloober Team (Layers of Fear) ?

Si les activités liées au mobile, au pachinko et aux salles de sport de Konami suffisent à la société pour se maintenir à flots, elle sort de temps à autre des jeux sur consoles et PC. On a l'exemple tout récent de la compilation TMNT : The Cowabunga Collection qui est prévue pour 2022. Mais l'éditeur japonais aurait des plans pour relancer ses plus grandes franchises, Silent Hill en tête.

Un nom de domaine abandonné, une marque renouvelée

Silent Hill, on ne compte plus le nombre de fois où a été prononcé ce nom au cours des dernières années. En vain. Et pourtant, depuis quelques jours, il y a un peu de mouvement. En février d'abord, on découvrait que Konami n'avait pas renouvelé le nom de domaine du site officiel. Et pas de bol, un petit blagueur l'a racheté pour jouer un tour à tout le monde. Il s'est en effet amusé à afficher un tweet de Masahiro Ito, designer des créatures de la série, qui déclarait "je regrette d'avoir créé ce p****n de Pyramid Head".

Outre cette plaisanterie, un utilisateur Reddit a fait une autre trouvaille plus sérieuse. Le 15 mars 2022, Konami a mis à jour la marque Silent Hill avec un détail relativement intéressant. En dehors des mentions classiques, la fiche fait état d'une compatibilité avec les casques de réalité virtuelle. Bizarre, vous avez dit bizarre ?

Silent Hill VR par Bloober Team ?

Alors un projet Silent Hill en VR est-il possible ? Oui. Par qui ? Bloober Team, le studio polonais de Layers of Fear, Observer System Redux ou encore The Medium, est le candidat idéal. Et il y a plusieurs indices qui valideraient cette théorie.

Les développeurs sont sur plusieurs projets, dont un Layers of Fear sous Unreal Engine 5, et sur un jeu avec Konami. Coïncidence ? Pas vraiment car il y a quelques semaines, nos confrères de VGC ont annoncé que le studio était au travail sur un nouvel épisode de Silent Hill. Quant à la possibilité de jouer en VR, Bloober Team a déjà des expériences dans le domaine puisque les équipes ont ressorti Layers of Fear et Blair Witch en réalité virtuelle. Ainsi, le studio pourrait appliquer la même formule en offrant un Silent Hill hybride (sur écran classique et via un casque VR) en vue subjective, au lieu de la troisième personne.

Logiquement, la rumeur veut que Konami prenne la parole durant un grand événement. En gros à l'E3 2022, à la Gamescom 2022 ou au Tokyo Game Show 2022.

Un Silent Hill en VR ou hybride par Bloober Team ça vous botte ? Estimez-vous que la franchise peut et doit revenir, ou est-il temps de passer à autre chose ? Dites nous tout en commentaires.