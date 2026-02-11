Konami va donner le sourire aux fans de Silent Hill cette semaine. L'éditeur vient de dévoiler une date très importante pour les fans, avec des infos sur le prochain épisode.

Les fans de Silent Hill mangent particulièrement depuis quelques années. Déjà, il y a eu le superbe Silent Hill 2 Remake à la fin de l'année 2024, qui revisitait un classique de l'horreur pour les nouvelles générations. Mais à côté de ça, l'excellent Silent Hill f sorti en fin d'année dernière renouait avec l'ADN dans un Japon rural des années 60. Il se payait même le luxe de proposer quelques subtilités plus originales, comme des combats assez corsés.

Bientôt des nouvelles très concrètes du prochain Silent Hill ?

Le prochain épisode, Townfall, devrait lui aussi arriver très vite, à en croire les bruits de couloirs qui s'intensifient au sujet de sa date de sortie. Konami vient justement de dévoiler sur ses réseaux sociaux une date que les fans ne voudront certainement pas rater : le 13 février prochain à 1h du matin heure française. Les joueurs qui prévoient de veiller tard dans la nuit pourront avoir des nouvelles de la série lors d'un nouveau Silent Hill Transmission. « Nous sommes très heureux de révéler les dernières actualités de la série ce 13 février à 1h du matin », annonce l'éditeur. « Nous partagerons d'ailleurs de nouvelles informations au sujet de Silent Hill Townfall ».

Le rendez-vous est donc pris. L'annonce devrait être suivie avec attention, puisque nous n'avons aucune information concrète au sujet de ce prochain épisode. Silent Hill Townfall est développé par le studio Screen Burn Interactive (anciennement No Code). C'est notamment lui qui développait les jeux narratifs Observation et Stories Untold, alors cela promet de belles choses pour la série. Et si vous avez peut que l'annonce tombe un peu tard dans la nuit, pas de panique. Ce nouveau Silent Hill Transmission débutera à peine une heure après la fin du premier State of Play de 2026 organisé par Sony.