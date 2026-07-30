À l’approche de sa sortie, Screen Burn Interactive nous en dit plus sur le nombre de fins attendues pour Silent Hill Townfall, ainsi que sur la durée de vie du jeu.

Après avoir connu une longue période de passage à vide, Silent Hill semble définitivement être de retour au meilleur de sa forme depuis 2024. En effet, entre Silent Hill 2 et Silent Hill f, la franchise horrifique de Konami a rencontré deux beaux succès d’affilés, que l’on espère bien voir se concrétiser une troisième fois avec Silent Hill Townfall, attendu pour le 24 septembre prochain. Et tandis que sa sortie approche à grands pas, l’heure est venue pour Screen Burn Interactive de nous en dire plus sur le nombre de fins que possèdera le jeu.

Silent Hill Townfall proposera un total de 5 fins différentes

Car les détails à son sujet ont beau être encore relativement flous, ce qui n’est sans doute pas plus mal pour conserver l'effet de surprise, mais cela ne veut pas dire pour autant que le studio compte faire de la rétention d’informations jusqu’à sa sortie. Ainsi, à l’occasion d’une grosse session preview organisée très récemment, les créateurs de Silent Hill Townfall ont pu répondre à certaines des questions que se posent le plus les joueurs, à commencer par le nombre de fins dont disposera le jeu. À savoir, en l’occurrence, cinq.

« Silent Hill Townfall propose 5 fins différentes, dont les fameuses fins secrètes que les joueurs ont fini par adorer et auxquelles ils s’attendent désormais », a révélé John McKellan, scénariste et directeur du jeu. En sachant que dans le lot, trois sont considérées comme des fins principales, et deux font office de fins secrètes. « Les trois fins principales peuvent être obtenues dès votre première partie », a d’ailleurs précisé le créateur, en référence au fait que Silent Hill f imposait quant à lui la même fin pour tout le monde lors de sa première partie.

© Screen Burn / Annapurna Interactive / Konami

L’évolution de l’histoire dépendra de votre façon de jouer

Comme révélé par le média One More Game, qui faisait partie des heureux élus présents à l’événement, les développeurs de Silent Hill Townfall ont également confirmé qu’il ne fallait pas s’attendre à une approche à la Supermassive Games par exemple pour obtenir une fin plutôt qu’une autre. « Il n’y a aucun moment dans le jeu où il faut choisir gauche ou droite pour obtenir une nouvelle fin », a insisté McKellan. « La fin dépendra de votre manière de jouer, de votre degré d'agressivité, de votre façon d’investiguer ».

« Il y a tellement d’éléments qui font la différence que, lorsque vous arrivez à cette fin, vous avez le sentiment qu’il s’agit de la bonne pour vous, et non simplement d’un revirement inattendu à la fin de l’histoire », ajoute le scénariste de Silent Hill Townfall. « Nous espérons que les joueurs auront le sentiment qu’il s’agit d’une conclusion naturelle, mais aussi qu’ils auront envie d’en savoir plus et d’y réfléchir ». Et sans doute aussi, on l’imagine, d’y revenir pour découvrir les autres fins, comme le veut la coutume dans la licence depuis ses débuts.

La durée de vie de Silent Hill Townfall révélée

Notons enfin pour finir que la durée de vie de Silent Hill Townfall est estimée par Screen Burn à une fourchette de 10 à 14 heures de jeu, le temps de complétion dépendant comme toujours de la façon dont les joueurs aborderont l’aventure. Privilégier l’infiltration à l’action, par exemple, aura forcément un impact sur la vitesse de progression ; tandis que les parties suivantes permettront naturellement aux joueurs d’aller un peu plus vite pour découvrir toutes les autres fins. Pour rappel, Silent Hill Townfall sera disponible en exclusivié sur PS5 et PC.

Source : One More Game