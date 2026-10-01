Silent Hill Townfall a reçu une première mise à jour importante sur PC pour ses versions Steam et Epic Games Store, voici ce qui change. C'est pile ce que tous les joueurs demandaient.

Silent Hill Townfall est disponible depuis le 24 septembre 2026 sur PS5 et PC, et le jeu vient de recevoir une nouvelle mise à jour, mais uniquement sur Steam et l'Epic Games Store pour le moment. Ce patch v1.3.1 a pour objectif de commencer à corriger les problèmes de performances rencontrés par certains joueurs, en s'attaquant aux plus gros des soucis techniques.

Que change le patch v1.3.1 de Silent Hill Townfall ?

Sur PS5, et surtout sur PS5 Pro, Silent Hill Townfall est une réussite technique et visuelle. Les graphismes photoréalistes sont sublimes, les effets de lumière et de volumétrie saisissants. Presque aucune ombre au tableau sur consoles, je n'ai même rencontré aucun bug durant mon test. Cependant, ça ne veut pas dire que ce soit le cas pour tout le monde, notamment sur la version PC qui, quant à elle, a des problèmes qui ont visiblement touché de nombreux joueurs.

Le studio Screen Burn a rapidement pris connaissance de ces soucis et avait même communiqué dessus en annonçant l'arrivée d'un premier patch pour Silent Hill Townfall, et le voici. Cette mise à jour v1.3.1, exclusivement réservée aux versions PC sur Steam et l'Epic Games Store, corrige les problèmes de saccade qui pouvaient survenir ici et là, la faute à la compilation des shaders qui pouvait rencontrer des erreurs.

Les notes du patch v1.3.1 sur Steam et l'Epic Games Store

Corrections de bugs

Réduction des saccades en jeu causées par des problèmes de précompilation des shaders.

Avoir aussi : Tous nos guides de Silent Hill Townfall

Quand sortiront les prochains patchs de Silent Hill Townfall ?

D'autres mises à jour arriveront plus tard pour continuer le chantier et corriger les autres bugs gênants de Silent Hill Townfall. Screen Burn a également déclaré avoir pris en compte le retour de nombreux joueurs qui trouvent que les rencontres avec Le Poids sont bien trop difficiles. Des équilibrages seront donc prochainement prévus, bien que l'on n'ait pas encore de date de diffusion des prochaines mises à jour pour le moment.