Tandis qu’il commence doucement mais sûrement à se murmurer que le prochain Silent Hill, à savoir le remake du premier opus signé Bloober Team, pourrait arriver dès 2027, Screen Burn Interactive nous montre que l’aventure Silent Hill Townfall n’est pas encore tout à fait terminée. En effet, depuis sa sortie le 24 septembre dernier, le titre a accueilli de nombreuses mises à jour, dont certaines n’ont d’ailleurs pas manqué de provoquer la colère des joueurs. Avec le patch 1.6.0, toutefois, le studio devrait enfin réussir à remettre tout le monde d’accord.

Silent Hill Townfall accueille la mise à jour 1.6.0, quoi de neuf ?

Car si nombre de joueurs de Silent Hill Townfall ont exprimé leur mécontentement ces dernières semaines, c’est notamment parce qu’avec ses dernières mises à jour, Screen Burn avait largement réduit la difficulté initiale de certains des passages du jeu. C’est pourquoi avec le patch 1.6.0, le studio a finalement décidé d’ajouter un quatrième mode de difficulté, le mode « Difficile », qui vient combler le vide laissé entre les modes « Normal » et « Cauchemar ». Voici la liste de tous les changements annoncés.

Patch notes de la version 1.6.0 du jeu

Gameplay

Ajout d’un nouveau mode de difficulté Difficile

Rééquilibrage des éléments de gameplay dans tous les modes de difficulté afin d’intégrer le nouveau mode Difficile, offrant aux joueurs une courbe de difficulté plus progressive Ajustement des ressources dans certaines sections du jeu, dans le cadre de l’équilibrage de la difficulté La position du joueur est désormais visible sur la carte dans tous les modes de difficulté La sensibilité auditive des ennemis varie désormais selon la difficulté, augmentant à mesure que celle-ci s’élève

La réduction de la sévérité des attaques de The Weight est désormais limitée au mode Histoire de Silent Hill Townfall uniquement

UX / UI

Un écran d’avertissement sur la difficulté Cauchemar s’affiche désormais si la première partie est lancée en difficulté Cauchemar

La description de la sélection de difficulté présente désormais un résumé plus clair des différences entre les options

Améliorations de l’éclairage indiquant l’état des valves pour les joueurs daltoniens

Ajout d’indices et de tutoriels supplémentaires

Améliorations de certains indices d’énigmes et de la formulation de certains objets

Restructuration du menu Options de Silent Hill Townfall afin de mieux répartir les options par catégories

Renommage de l’option de menu dédiée à la reconfiguration des commandes, afin qu’elle ne mentionne plus uniquement les manettes, les commandes clavier et souris pouvant également y être reconfigurées

Divers

Ajout de l’option DLSS Ray Reconstruction (PC uniquement)

Améliorations générales et corrections de bugs

Des changements déjà salués par les joueurs

Forcément, la mise à jour 1.6.0 a alors été accueillie à bras ouverts par la communauté, qui se réjouit de voir que ses supplications ont été entendues par Screen Burn. « Enfin. Maintenant vous avez rendu tout le monde heureux. Merci d’avoir écouté », a par exemple répondu un joueur sous le tweet du compte officiel de Silent Hill. « C’est une excellente initiative », souligne un autre. « Je suis ravi de voir que chacun peut maintenant choisir l’expérience qui lui convient le mieux ». Et c’est donc à retrouver dès maintenant dans Silent Hill Townfall sur PS5 et PC.

Source : Konami