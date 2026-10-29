Un mois après sa sortie, Silent Hill Townfall vient tout juste d’accueillir une nouvelle mise à jour avec un changement très demandé par la communauté depuis plusieurs semaines.
Tandis qu’il commence doucement mais sûrement à se murmurer que le prochain Silent Hill, à savoir le remake du premier opus signé Bloober Team, pourrait arriver dès 2027, Screen Burn Interactive nous montre que l’aventure Silent Hill Townfall n’est pas encore tout à fait terminée. En effet, depuis sa sortie le 24 septembre dernier, le titre a accueilli de nombreuses mises à jour, dont certaines n’ont d’ailleurs pas manqué de provoquer la colère des joueurs. Avec le patch 1.6.0, toutefois, le studio devrait enfin réussir à remettre tout le monde d’accord.
Silent Hill Townfall accueille la mise à jour 1.6.0, quoi de neuf ?
Car si nombre de joueurs de Silent Hill Townfall ont exprimé leur mécontentement ces dernières semaines, c’est notamment parce qu’avec ses dernières mises à jour, Screen Burn avait largement réduit la difficulté initiale de certains des passages du jeu. C’est pourquoi avec le patch 1.6.0, le studio a finalement décidé d’ajouter un quatrième mode de difficulté, le mode « Difficile », qui vient combler le vide laissé entre les modes « Normal » et « Cauchemar ». Voici la liste de tous les changements annoncés.
Patch notes de la version 1.6.0 du jeu
Gameplay
- Ajout d’un nouveau mode de difficulté Difficile
- Rééquilibrage des éléments de gameplay dans tous les modes de difficulté afin d’intégrer le nouveau mode Difficile, offrant aux joueurs une courbe de difficulté plus progressive
- Ajustement des ressources dans certaines sections du jeu, dans le cadre de l’équilibrage de la difficulté
- La position du joueur est désormais visible sur la carte dans tous les modes de difficulté
- La sensibilité auditive des ennemis varie désormais selon la difficulté, augmentant à mesure que celle-ci s’élève
- La réduction de la sévérité des attaques de The Weight est désormais limitée au mode Histoire de Silent Hill Townfall uniquement
UX / UI
- Un écran d’avertissement sur la difficulté Cauchemar s’affiche désormais si la première partie est lancée en difficulté Cauchemar
- La description de la sélection de difficulté présente désormais un résumé plus clair des différences entre les options
- Améliorations de l’éclairage indiquant l’état des valves pour les joueurs daltoniens
- Ajout d’indices et de tutoriels supplémentaires
- Améliorations de certains indices d’énigmes et de la formulation de certains objets
- Restructuration du menu Options de Silent Hill Townfall afin de mieux répartir les options par catégories
- Renommage de l’option de menu dédiée à la reconfiguration des commandes, afin qu’elle ne mentionne plus uniquement les manettes, les commandes clavier et souris pouvant également y être reconfigurées
Divers
- Ajout de l’option DLSS Ray Reconstruction (PC uniquement)
- Améliorations générales et corrections de bugs
Des changements déjà salués par les joueurs
Forcément, la mise à jour 1.6.0 a alors été accueillie à bras ouverts par la communauté, qui se réjouit de voir que ses supplications ont été entendues par Screen Burn. « Enfin. Maintenant vous avez rendu tout le monde heureux. Merci d’avoir écouté », a par exemple répondu un joueur sous le tweet du compte officiel de Silent Hill. « C’est une excellente initiative », souligne un autre. « Je suis ravi de voir que chacun peut maintenant choisir l’expérience qui lui convient le mieux ». Et c’est donc à retrouver dès maintenant dans Silent Hill Townfall sur PS5 et PC.
Source : Konami