Entre la sortie couronnée de succès de Silent Hill f et les nombreuses rumeurs entourant le retour imminent de Silent Hill 2 sur Xbox Series et, peut-être, Nintendo Switch 2, la franchise de Konami n’a assurément pas manqué de faire parler d’elle ces derniers temps. Et à ce stade, tout porte à croire que cela risque de continuer encore quelques mois. Car si l'on se fie à de récentes fuites, le retour du remake de Bloober Team ne serait pas le seul événement attendu au cours des prochaines semaines : Townfall pourrait, lui aussi, enfin refaire parler de lui.

Annoncé en octobre 2022 aux côtés des titres de Bloober Team et NeoBards Entertainment, Silent Hill Townfall reste, pour l’heure, un projet extrêmement mystérieux. En effet, en dehors d’un énigmatique trailer, nous n’avons encore obtenu aucune information concrète sur ce jeu signé Screen Burn (anciennement No Code), qui continue de faire preuve d’une grande discrétion à son égard. Pourtant, cela fait quelques semaines maintenant que les fuites à son sujet se multiplient, en pointant notamment vers une sortie qui ne serait désormais plus très éloignée de nous.

Car après Biohazard Ultimate début octobre, c’est maintenant au tour de Liverpool, un revendeur en ligne mexicain, de faire fuiter la date du 26 mars 2026 pour Silent Hill Townfall. Bien sûr, celle-ci a depuis été retirée du site de la boutique. Mais comme toujours, internet n’oublie rien, et l’information a donc pu être immortalisée par plusieurs internautes. Maintenant, cela veut-il dire qu’il faut prendre cette date pour argent comptant ? Pas forcément, surtout sachant que les revendeurs sont souvent coutumiers de ce qu’on appelle des dates « placeholder ».

Pour autant, le fait qu’il s’agisse de la deuxième source évoquant la date du 26 mars 2026 pour Silent Hill Townfall demeure tout de même une étrange coïncidence. D’autant plus quand on sait que les dates « placeholder » sont généralement beaucoup moins précises que ne l’est celle partagée par Liverpool. Par conséquent, même s’il convient pour l’heure de garder un certain recul vis-à-vis de la situation, tout porte à croire que Silent Hill Townfall devrait, enfin, être amené à revenir sous le feu des projecteurs très prochainement.

Une nouvelle conférence de Konami en approche ?

Maintenant, la grande question reste de savoir quand, et surtout comment. Car toujours selon Biohzard Ultimate, le titre de Screen Burn, dont l'expérience pourrait se rapprocher de celles des démos P.T. et The Short Message, était supposé apparaître au cours d’un nouveau Silent Hill Transmission le mois dernier. Konami n’a cependant rien fait de tel depuis, et le fait que Silent Hill 2 soit pressenti pour figurer parmi les annonces du prochain Xbox Partner Preview tend à réduire les chances d’un tel format dans l’immédiat. On verra ce que l’avenir nous réserve.

Source : Liverpool (via Rashmunchel)