Silent Hill Townfall doit faire face à de nombreux problèmes sur PC, que ce soit sur Steam ou sur l'Epic Games Store. Le studio travaille dessus et prévoit déjà des mises à jour.

L'excellent Silent Hill Townfall vient officiellement de sortir pour tout le monde et il est d'ores et déjà confronté à un problème de taille. Sa version PC est en effet victime de nombreux soucis de performance, si bien que le studio vient de publier un message d'alerte en affirmant travailler sur le dossier.

Silent Hill a de gros problèmes sur PC, des mises à jour arrivent

Si, sur PS5, nous n'avons pas eu de problème, Silent Hill Townfall étant même impressionnant techniquement sur PS5 Pro, il n'en est visiblement pas de même sur PC. Les versions Steam et Epic Games Store sont victimes de nombreux problèmes de performances allant de simples ralentissements jusqu'au crash répété pour certains joueurs.

Le compte officiel de Silent Hill s'est fendu d'un message sur les réseaux sociaux pour prévenir que le studio était bien conscient du problème et qu'il travaillait déjà dessus pour corriger tout ça le plus rapidement possible.

Les joueurs se font déjà entendre sur Steam

Les retours des joueurs sont déjà très nombreux et si l'on ne peut pas encore parler de review bombing, les avis négatifs se multiplient, notamment sur la version Steam de Silent Hill Townfall mais aussi sur X où certains trouvent àa carrément « irrepectueux ». À la louche, certains joueurs se plaignent de violents ralentissements sans trop de raisons tandis que d'autres ont des déchirures de l'image ou encore des crashs. L'utilisation du Ray Tracing poserait également différents problèmes entre artefacts graphiques, saccades et extinction pure et simple du jeu en boucle. Ce n'est donc pas tout rose pour Silent Hill Townfall qui risque de prendre du plomb dans l'aile sur PC à cause de ses problèmes techniques. Plus qu'à patienter un peu pour que le studio puisse corriger le tir et ainsi pouvoir profiter pleinement de ce qui se présente comme l'un des meilleurs jeux de l'année.

Nos guides de Silent Hill Townfall