Décidément, Annapurna était très actif ce soir lors du State of Play. Après la nouvelle bande-annonce de son jeu de survie avec des dinosaures, The Lost Wild, l'éditeur nous a dévoilé de nouvelles images de son prochain Silent Hill Townfall. Le développement de la licence se poursuit après SH2 Remake et Silent Hill f, deux gros succès , et cette fois, le cauchemar prend une tournure inédite en adoptant une perspective à la première personne, un choix qui promet une immersion bien plus viscérale que les épisodes précédents.

Silent Hill Townfall nous fera incarner un homme perdu dans une ville côtière engloutie par un mystérieux brouillard. Échoué sur le rivage, il partira en quête de réponses et devra se confronter à ses propres démons, mais aussi à des créatures tout droit sorties de ses pires cauchemars. Un postulat qui renoue avec l'essence psychologique de la franchise, tout en lui insufflant une nouvelle identité visuelle et narrative. Les quelques images dévoilées ce soir confirment une direction artistique sombre et oppressante, avec une atmosphère oppréssante qui rappelle ce que Silent Hill a toujours su faire de mieux, à savoir transformer l'angoisse intérieure en horreur tangible.

Après plusieurs mois de teasing et une présentation intimiste distillant quelques anecdotes de coulisses, SH Townfall a finalement réalisé une annonce fracassante lors du State of Play de ce soir. Le jeu tient enfin sa date de sortie et, comme beaucoup d'autres titres, il esquivera sagement la fin d'année écrasée par un seul mastodonte, le colossal GTA 6. Une stratégie de positionnement plutôt maligne, qui lui offrira l'espace nécessaire pour s'imposer sans se retrouver étouffé par l'hystérie médiatique qui entourera inévitablement la sortie du jeu de Rockstar. Silent Hill Townfall sortira bien avant, le 26 septembre 2026 sur PS5.