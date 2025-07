La licence Silent Hill est enfin revenue d’entre les morts avec des idées, des projets et des jeux plein les poches. Après la très grosse réussite qu’a été Silent Hill 2 Remake, tous les yeux sont désormais tournés vers Silent Hill f à venir pour le 25 septembre prochain sur PS5, Xbox Series et PC. Mais ce n’est pourtant pas le seul jeu actuellement en développement, et on ne parle pas du remake du premier Silent Hill récemment annoncé, mais bien d’un autre titre qui sortira prochainement des fourneaux d’Annapurna et Screen Burn (anciennement No Code).

Ce jeu Silent Hill oublié est toujours vivant !

Vous l’avez peut-être oublié, et personne ne peut vous en vouloir dans la mesure où le jeu est extrêmement discret, mais un certain Silent Hill Townfall est actuellement en développement. C’est le petit studio Screen Bur, anciennement connu sous le nom de No Code, qui s'est chargé sous la tutelle d’Annapurna. Un jeu extrêmement mystérieux et dont on ne sait pas grand-chose si ce n’est qu’il sera très différent du reste des jeux de la franchise.

Les développeurs parlent de “leur vision” de Silent Hill et la seule preuve que l’on a de ça est un trailer énigmatique partagé lors de l’annonce pendant le Silent Hill Transmission XXL qu'a tenu Konami en 2022. Oui, ça fait déjà près de trois ans que le jeu est en développement et on vient tout juste d’avoir des nouvelles. Le studio a annoncé avoir terminé l’acte 1 et passe désormais à l’acte 2. Qu’est-ce que cela veut dire pour nous autres pauvres joueurs ? Pas grand-chose, si ce n’est que tout semble bien se dérouler et que le jeu est en vie.

Un jeu qui s'annonce prometteur, les développeurs sont à fond !

Le studio est connu pour son travail sur des titres comme le chouette Observation ou encore Stories Untold. Des jeux atypiques aux expériences aussi intéressantes que déstabilisantes qui nous donnent finalement de très bons espoirs pour ce Silent Hill Townfall. Mais avant de pouvoir y jeter un œil, il va falloir prendre son mal en patience. Le jeu n’a même pas de fenêtre de sortie et le studio est encore en plein travail. Dans son message d’annonce, il explique avoir « vécu cinq années de montagnes russes avec nos formidables amis de toujours chez Devolver Digital, avec le lancement de Stories Untold et Observation.

« Peu après, nous avons rencontré Annapurna Interactive et KONAMI, et une offre de rêve nous est parvenue. Nous nous sommes donc mis au travail sur notre plus grand jeu à ce jour : Silent Hill Townfall. ». Screen Burn continue en expliquant que « l'équipe s'est agrandie » et qu’il a « commencé à travailler sur un concept pendant le confinement » sur lequel les développeurs travaillent toujours encore aujourd'hui. « Nous sommes toujours en train de créer un cauchemar. » Voilà qui est donc plutôt rassurant.

source : Screen Burn