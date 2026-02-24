Silent Hill est de nouveau sur le devant de la scène et la franchise profite d'un regain d'énergie fulgurant. Les derniers jeux principaux sont une franche réussite et prochainement on aura le droit à une nouvelle grosse sortie : Silent Hill Townfall chapeauté par Annapurna. À bien des égards, ce nouveau volet sera très différent des jeux traditionnels et ce n'est pas plus mal. La licence a besoin de sang frais pour se renouveler et nous surprendre, même si elle doit évidemment conserver son ADN. Si aux premiers abords Townfall semble bien parti, une nouvelle le concernant déçoit déjà les joueurs.

On a une bonne et une mauvaise nouvelle pour les prochains Silent Hill

Silent Hill n'est pas qu'une simple série de survival horror, elle a sa propre identité : une ambiance oppressante, des personnages torturés, un bestiaire flippant et des bandes-son qui restent en tête. Malheureusement pour les fans des musiques incroyables de SH 2 Remake ou encore Silent Hill f, Akira Yamaoka, compositeur légendaire de la licence, ne travaille pas sur Townfall. Il a confirmé la chose à un fan qui a eu l'occasion de le rencontrer lors d'un concert. La prochaine itération de la franchise se fera donc sans ses talents, mais Yamaoka a tout de même rassuré les fans en affirmant qu'il était bel et bien impliqué dans le remake du premier jeu actuellement en développement chez Bloober Team.

Akira Yamaoka a signé les plus grandes musiques de la franchise dont les thèmes hantent encore l'esprit des joueurs, d'autant plus avec l'excellent Silent Hill 2 Remake qui proposait des morceaux remis au goût du jour et des nouveautés. Même son de cloche du côté du très bon SH f où Akira Yamaoka a collaboré avec Kensuke Inage pour nous concocter des thèmes marquants.

SH Townfall est attendu sur console et PC courant 2026 mais ne nous a toujours pas donné de date de sortie. Silent Hill 1 Remake quant à lui est en plein développement mais n'a strictement rien partagé pour le moment.

Source : Reddit