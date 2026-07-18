Alors que PlayStation s’apprête à mettre à mort le marché physique, Limited Run Games offre à l’un des jeux Silent Hill la chance d’éviter de connaître le même sort que PT.

Outre le tragique « bain de sang » qui se déroule en ce moment même chez Xbox depuis plusieurs jours, l’annonce de l’arrêt du physique chez PlayStation à compter de janvier 2028 aura assurément été l’une des actualités les plus brûlantes du moment. Il faut dire aussi que cela s’accompagne de nombreuses interrogations pour les joueurs, notamment vis-à-vis de la préservation de certains jeux. À ce titre, une grande nouvelle est d’ailleurs tombée pour l’un des derniers opus de Silent Hill, qui échappera par conséquent au triste sort connu par PT.

Limited Run Games lance une version physique de Silent Hill: The Short Message

En effet, l’annulation de Silent Hills par Konami et le retrait définitif de sa démo du PlayStation Store restent aujourd’hui encore un douloureux souvenir pour des millions de joueurs, qui continuent amèrement de regretter le fait que PT soit devenu un média perdu. Et forcément, la récente annonce de PlayStation n’a pas manqué de relancer le débat, qui risque bien de devenir d’autant plus récurrent dans les années à venir. Grâce à Limited Run Games, toutefois, le jeu Silent Hill: The Short Message aura la chance d’échapper à un tel destin.

Spécialisée dans l’édition de jeux physiques et de versions collectors en tout genre pour les collectionneurs, la compagnie a récemment annoncé son intention de sauver le jeu sorti en 2024 d’une potentielle disparition avec la production d’une Édition Deluxe limitée, dont les précommandes sont désormais disponibles sur le site de Limited Run Games. Vendue au tarif de 69.99$, celle-ci permettra alors aux fans d’obtenir les éléments suivants :

Silent Hill: The Short Message en version physique sur PS5

Un set de cartes artistiques représentant les graffitis et les croquis de Maya

Un poster

Un porte-clés Sakara en acrylique

Un certificat d’authenticité numéroté

Précisons que les précommandes ne seront ouvertes que jusqu’au 10 août prochain à 5h (heure française), après quoi il ne sera plus possible de se procurer cette édition spéciale. De même, Limited Run Games estime que la livraison du jeu pourra se faire entre le 1er mars et le 30 juin 2027, ce qui nécessitera un peu de patience. Notons enfin qu’aucune limite d’achat n’est ici imposée, ce qui permettra à tous les fans de Silent Hill d’obtenir leur exemplaire.

Malgré ses bonnes intentions, la démarche fait débat

Pour autant, en dépit de toutes les bonnes intentions de la compagnie, force est de constater que la démarche est loin de faire l’unanimité auprès des joueurs. Car si beaucoup se réjouissent de voir Limited Run Games se battre pour préserver l’existence de Silent Hill: The Short Message, d’autres n’hésitent pas à rappeler qu’il s’agit d’un petit jeu de deux heures disponible gratuitement sur le PlayStation Store. De fait, l’idée de devoir débourser la somme de 69.99$ pour sa version physique a de quoi en freiner plus d’un.

« Je veux dire, j’adore l’initiative. Et je comprends qu’il y ait des coûts de production. Mais 70$ pour un jeu gratuit ? », s’interroge par exemple l’un des internautes. « Je dois être honnête. Silent Hill: The Short Message est gratuit, et vendre une version physique à 70$ est dingue », déclare un autre de son côté. « J’apprécie toujours que vous sortiez des copies physiques pour des jeux exclusivement numériques, mais là, ça devrait coûter 50$ maximum, ou plutôt 40$ ». « Voilà une bonne façon de tirer profit d’un jeu d’une heure », affirme enfin un troisième.

Grâce à cela, l’un des pires jeux de la licence est sauf

Et c’est sans compter tous ceux qui ne manquent pas de rappeler que Silent Hill: The Short Message reste aujourd’hui considéré comme « l’un des pires jeux de la série », ce qui rend le choix d’un tel prix d’autant plus surprenant. « Au moins, il sera préservé, j’imagine », conclut toutefois l’un des internautes. Car c’est bien là, il est vrai, tout l’intérêt de la démarche de Limited Run Games. Peu importe ce que l’on pense du jeu ou de sa tarification, cela aura au moins le mérite de lui épargner le sort du regretté PT, même si un juste milieu aurait sans doute été préférable.

Source : Limited Run Games