Les deux licences horrifiques légendaires de Capcom et Konami ont en ce moment le vent en poupe. D'un côté, nous avons eu en 2023 Resident Evil 4 Remake, en attendant celui de Code Veronica et Resident Evil 9 Requiem. De l'autre, l'excellent Silent Hill 2 Remake l'année dernière, ainsi que Silent Hill f ce 25 septembre 2025. Les fans de jeux d'horreur sont donc gâtés, et cela va continuer dans un avenir proche, avec notamment le retour d'une autre saga culte du genre via un remake.

Une autre licence culte de l'horreur rejoint le train des Remakes après Silent Hill et Resident Evil

En attendant de voir ce que nous réservent Silent Hill et Resident Evil pour l'avenir, le Tokyo Game Show fut l'occasion d'annoncer une bonne nouvelle aux fans des jeux d'horreur, avec le grand retour d'un autre jeu marquant dans le domaine, sous la forme d'un Remake. Koei Tecmo a en effet partagé une vidéo de gameplay d'un certain Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake, à venir sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 courant début 2026, soit 23 ans après le jeu original.

Pour rappel, cette licence partage quelques atomes crochus avec Silent Hill, notamment au niveau d'une ambiance horrifique psychologique, mais avec son propre twist sous la forme d'un appareil photo. Le second opus raconte l'histoire des jumelles Mio et Mayu, qui se trouvent perdues dans un village hanté d'esprits liés à un rituel interdit. Séparée de sa sœur, Mayu va devoir la retrouver et braver les horreurs qui l'attendent grâce à la Camera Obscura.

Le village hanté rappelle d'ailleurs aussi à s'y méprendre le cadre du tout récent Silent Hill f. La vidéo ci-dessous présente donc tout ce qu'il faudra attendre de ce remake de Fatal Frame 2, avec notamment un lifting graphique majeur, des contrôles modernisés, un gameplay de l'exploration et des combats largement repensé, et de nouvelles fonctionnalités au niveau de la Camera Obscura, ou encore la capacité des sœurs à se tenir la main. Voilà donc un autre titre à surveiller pour les fans d'horreur en attendant la suite du programme du côté de Silent Hill et Resident Evil.

Source : YouTube