On ne l’a pas vu ni entendu pendant des années et voilà que désormais la licence est présente absolument partout. Silent Hill revient enfin d’entre les morts après une trop longue période de silence radio. Plusieurs projets sont actuellement en cours de production, certains sont déjà sortis, mais il reste encore beaucoup à découvrir. C'est surtout le très attendu Silent Hill 2 Remake qui commence sérieusement à se faire attendre. Le bougre s'est montré plusieurs fois mais n'a toujours pas donné de date de sortie. Enfin, jusqu'ici puisque ça tombe bien, Konami nous donne rendez-vous très prochainement.

Silent Hill nous donne rendez -vous !

Quelques jours avant le lancement du Summer Game Fest, grande période estivale 100% dédiée aux jeux vidéo et aux annonces à gogo, Konami a décidé de jouer les outsiders. L’éditeur nous donne en effet rendez-vous le 31 mai à 1h du matin (heure française) pour une Transmission, un événement en ligne totalement dédié à Silent Hill.

Une excellente nouvelle pour les fans qui n’attendent plus que ça tant il y a à découvrir et d’ailleurs c’est maintenant là la grande question, à quoi s’attendre ? Konami nous annonce que l’on aura officiellement droit à des nouvelles de ses jeux en cours de développement, un aperçu du prochain film et du nouveau merch. Bon pour le dernier point, on passera. Les amoureux de la franchise seront certainement aux anges, mais ce qu’on attend surtout, ce sont des infos sur la date de sortie de Silent Hill 2 Remake et une première bande-annonce pour le film Silent Hill de Christophe Gans qui sera lui aussi très inspiré de Silent Hill 2.

Le RDV est pris !

A quoi s'attendre ? On en est où avec tous les projets en cours ?

Puisque oui, en ce qui concerne les jeux, il en reste pas mal à découvrir. Silent Hill 2 Remake, développé par Bloober Team, était pressenti un temps pour sortir cette année mais on ne sait toujours pas quand il compte sortir. Peut-être que l’on aura cette fois droit à une date de sortie ? Le jeu est extrêmement attendu bien qu’il ait littéralement refroidi les ardeurs de beaucoup de fans lors de sa dernière présentation jugée déjà vieillotte et à la bourre techniquement. Nous verrons si des efforts ont été faits depuis, quoi qu’il en soit, il est certain que Silent Hill 2 Remake sera de la partie, reste maintenant à savoir ce qu’il viendra nous annoncer.

Parmi les jeux attendus, il y a aussi le gros, gros morceau, Silent Hill f. Ce dernier est un épisode totalement inédit et devrait mettre un coup de pied dans la fourmilière. Son “prologue” Silent Hill The Short Message est sorti il y a peu sous la forme d’une sorte de démo jouable gratuitement. Une petite expérience qui a fait sensation et annonce du très bon pour la suite désormais. Du coup, ce Silent Hill f se fait grandement attendre. Un premier visuel ne serait pas de refus là non plus.

Même chose pour Silent Hill Townfall actuellement entre les mains de NoCode et Annapurna. Le jeu est pour l’heure extrêmement mystérieux. On ne sait pas grand-chose de lui si ce n’est que son premier trailer était bourré de secrets bien planqués. De quoi attiser la curiosité des fans…

Teaser d'un des jeux Silent Hill les plus mystérieux.

C'est un peu la dernière chance pour Konami

Quoi qu’il en soit, Konami n’a pas le droit à l’erreur. Silent Hill n’avait pas eu droit à autant d’attention depuis de nombreuses années et les fans ont les crocs. Le problème c’est que le peu que l’on a pu voir jusqu’ici n’a vraiment rien de très rassurant. L’expérience Silent Hill Ascension, une série interactive mêlant jeux vidéo et série TV, a été un échec cuisant. Si le taf de BeHaviour et des studios de prod était indéniable, l’expérience a été tuée par une politique de microtransactions aberrante et des mécaniques de jeu totalement hors sujet qui ont tout bonnement étouffé le projet dans l’œuf. Reste que l’ambiance était là, et l’horreur aussi.

Enfin de l’autre côté, Silent Hill 2 Remake peine à convaincre avant même sa sortie. Si la première bande-annonce mettait l’eau à la bouche, la seconde, axée sur l’action en prime, n’a clairement pas eu le même effet. Si on est content de retrouver l’ambiance et l’univers du jeu cultissime, visuellement et techniquement, on est loin de ce que l’on est en droit d’attendre d’un jeu PS5. Exclusif qui plus est. On attendra avant de vendre la peau de l’ours, mais il n’y a pour l’heure, rien de bien folichon pour rassurer les fans de la première heure, et ce n’est pas comme ça que Konami arrivera à séduire les néophytes. Nous verrons bien ce que nous réserve ce prochain Silent Hill Transmission. Rendez-vous le 31 à 1h du matin pour en avoir le cœur net (dans la nuit du 30 au 31).