Cela fait maintenant plusieurs mois que nos confrères de VGC mentionnent un retour de la franchise Silent Hill avec plusieurs jeux en développement. Et ces dernières heures, ces rumeurs ont été ravivées avec des leaks en tout genre. Nouveau jeu, remake de Silent Hill 2 en exclu PS5, images en fuite, on fait un point complet sur tout ce qui s'est dit.

Un remake de Silent Hill 2 en exclusivité PS5 ?

Selon le leaker Nate the Hate, l'un des titres en rumeur ne serait autre qu'un remake du cultissime Silent Hill 2 par Bloober Team, le studio polonais à qui l'on doit Layers of Fear, Observer ou encore The Medium. D'après ses sources, ce remake serait une exclusivité PlayStation 5 et Bloober Team ferait le pari d'ajouter des fins inédites, mais aussi de retravailler les énigmes. Pour les rendre plus complexes ? Les simplifier ? On ne sait pas.

Pour aller dans le sens des précédentes rumeurs, il indique que ce n'est qu'un projet parmi d'autres. « Plusieurs projets Silent Hill sont en cours de développement, dont un nouveau jeu et des histoires "secondaires" ». Pour rappel, Konami et Bloober Team ont officialisé un partenariat sans en révéler la nature, mais on se doute que ce n'est pas pour Yu-Gi-Oh!. Si les équipes arrivent à sortir un remake de SH2 aussi respectueux que Resident Evil Rebirth, ce sera le jackpot pour eux, avec une prise de risques minime.

Un nouveau jeu en fuite

Avant cette rumeur sur un remake PS5 de Silent Hill 2, l'internaute Dusk Golem a refait parler de lui et a « déchaîné les passions », puisqu'il ne fait pas l'unanimité sur la scène vidéoludique. On ne va pas tout énumérer, mais il y a eu, entre autres, de nombreuses fausses informations de sa part autour de Resident Evil Village.

Néanmoins, une fois n'est pas coutume, il semble bien avoir dégoté des images d'un nouveau Silent Hill PS5 encore non annoncé. Comment pouvons-nous le savoir ? Les clichés en question, visibles dans notre galerie et notre article, ont été rapidement supprimés par... Konami ! Pour des raisons évidentes de violation de droits d'auteur, la société a en effet fait sauter les images sans perdre de temps. C'est même Shunsuke Murase, directeur général du département juridique et de la propriété intellectuelle de l'entreprise, qui est derrière cette demande de retrait selon les forums de ResetERA. Donc à ce niveau, il est impossible de dire que les concept arts ne sont pas authentiques, l'éditeur japonais ne se donnerait clairement pas tant de mal sinon.

Un projet encore vivant ?

Dusk Golem prétend que ces images seraient vieilles de deux ans et par conséquent, le titre pourrait être totalement annulé. Alors est-ce le cas ? Peut-être pas. En 2020, Masahiro Itō, directeur artistique de la licence Silent Hill, postait ce tweet qui laissait supposer qu'il était sur un jeu de la série.

Je travaille sur un titre en tant que membre principal. J'espère qu'il ne sera pas annulé.

La phrase « j'espère qu'il ne sera pas annulé » peut en effet faire référence à Silent Hill et des jeux annulés. Par le passé, Itō-san a partagé des concept arts d'un titre SH annulé en 2013, et puis il y a celui d'Hideo Kojima. Et visiblement, le projet de Masahiro Itō était en tout cas toujours sur les rails en juin 2021.

Le jeu secret d'Itō-san est-il le Silent Hill que l'on voit sur les images ? Ça y ressemble si l'on se fie encore à un vieux message. « J'essaierais d'utiliser les fleurs de cerisier comme élément d'horreur » déclarait-il en 2018. C'est ce qu'on aperçoit justement sur le cliché plus haut...

Un Silent Hill en Angleterre qui briserait le 4ème mur ?

En dehors des images, Dusk Golem n'a pas élaboré plus que cela sur le jeu en lui-même. Il a simplement fait mention de « SMS » et « Messages » qui se rapporteraient à une vieille rumeur d'Alanah Pearce, développeuse chez Santa Monica Studio (God of War Ragnarök). Elle avait entendu dire que le Silent Hills, conçu par Hideo Kojima avec Guillermo Del Toro et Norman Reedus, aurait fait signer une décharge au joueur dans le but de pouvoir interagir réellement avec ce dernier. De quelle manière ? En lui envoyant des e-mails ou textos. Difficile de savoir si Dusk Golem reprend à sa sauce cette rumeur ou s'il a vraiment eu vent de quelque chose à ce sujet. On se demande également si cet épisode sera ou non compatible VR.

Du côté des joueurs, ça n'a pas chômé et plusieurs ont scruté les moindres pixels des images leakées. Ont-ils fait des découvertes ? Oui, le jeu pourrait se dérouler au Royaume-Uni. Cette théorie s'appuierait sur le fait qu'il y a plusieurs références à ce territoire, notamment le terme « minger » . C'est de l'argot britannique qui signifie « thon » dans le sens « moche » . Sur l'une des images, il serait également écrit « Team Robbo » , un clin d'œil à l'artiste britannique King Robbo et à sa rivalité avec un autre artiste de street art plus célèbre, Bansky .

La santé mentale comme thème ?

Sur le visage de la jeune femme, on peut aussi lire « i hate myself » , « fat bitch » ou encore « pervert ». Des phrases qui amènent à penser que ce nouveau jeu PS5 Silent Hill pourrait explorer la santé mentale et peut-être le harcèlement. Ou au moins, le fait de douter de soi-même, de se sentir mal dans sa peau. Des thèmes qui peuvent parfaitement coller au genre horrifique. L'excellent jeu indépendant Visage le démontre bien.

Enfin, par rapport à la jeune femme, il s'agirait de Fadile Waked, une actrice d'origine brésilienne et libanaise, basée à... Tokyo ! Une autre trouvaille de ResetERA. Elle aurait en effet réagi en story Instagram à la divulgation de ses informations personnelles après que des internautes aient entrepris des recherches poussées. « Mes informations personnelles qui se retrouvent sur la Toile ? C'est quoi ce bordel ? Konami ? ».

À prendre avec des grosses pincettes cependant, sans possibilité de voir la story en question. Sans compter que l'on peut vite voir ce que l'on souhaite pour confirmer une théorie... Toutefois, une autre vidéo d'elle encore disponible la montre, manette PS5 en main, dans une publicité Sony.

Pour terminer, le journaliste Jeff Grubb a mis son grain de sel dans toutes ces histoires, notamment sur la notion d'exclusivité PS5. Et pour lui, il y a effectivement de fortes chances qu'un jeu Silent Hill soit exclusif PS5. Le remake du deuxième opus ? Le titre inédit ? Aucune idée.