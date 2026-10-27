Après Silent Hill Townfall en septembre dernier, Konami pourrait continuer sur sa lancée en enchaînant rapidement avec la sortie du remake du premier opus signé Bloober Team.

Depuis le retour en force de Silent Hill avec le remake de Silent Hill 2 il y a deux ans, la franchise horrifique de Konami n’a pas manqué de gâter ses fans. C’est simple : depuis 2024, chaque année aura eu droit à son nouvel opus avec Silent Hill f en 2025, puis Townfall le mois dernier, chacun ayant alors rencontré un beau succès critique. Et l’éditeur ne s’en cache pas, son objectif est de continuer sur cette très bonne dynamique. C’est pourquoi le prochain opus, à savoir le remake du premier opus, pourrait bien faire son arrivée dès 2027.

Silent Hill Remake serait prévu pour 2027

C’est en tout cas ce qu’affirme le média MP1st qui, après de précédentes rumeurs à ce sujet, « peut maintenant confirmer que le titre vise effectivement une sortie pour l’année prochaine ». Baptisé « Project Noise » en interne, ce nouveau remake de Silent Hill signé Bloober Team serait, à en croire les informations d’AestheticGamer, en réalité en développement depuis 2022, ce qui explique pourquoi celui-ci serait déjà quasiment prêt à sortir malgré l’arrivée plutôt récente du remake du deuxième opus chez le studio polonais.

Les premiers acteurs au casting déjà connus ?

Et les révélations du média ne s’arrêtent pas là, puisque les premiers noms rattachés au casting de cette nouvelle version de Silent Hill seraient également déjà connus. On pourrait ainsi notamment compter sur la présence de :

Gabrielle Fritz , actrice anglaise connue pour ses rôles dans Wolfenstein 2: The New Colossus, Battlefield 2042 ou encore Luna Abyss

, actrice anglaise connue pour ses rôles dans Wolfenstein 2: The New Colossus, Battlefield 2042 ou encore Luna Abyss Jade Matthew, actrice anglaise dont le portfolio vidéoludique se résume pour l’instant au MMORG Dragon Nest

MP1st n’est toutefois pas en mesure de dire qui chacune interprètera précisément, même si la palette limitée de personnages apparaissant dans le premier Silent Hill nous invite à penser qu’il pourrait s’agir de Cybil Bennett, Lisa Garland ou encore Dahlia Gillespie.

Pour ce qui est du rôle-titre, à savoir Harry Mason, aucun détail n’a en revanche fait surface pour le moment. Mais si ce remake est bel et bien prévu pour 2027, nous ne devrions probablement plus avoir à attendre bien longtemps avant de le découvrir.

Source : MP1st