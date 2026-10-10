Tristement disparue du PlayStation Store en 2015, la démo Silent Hills P.T. est aujourd’hui enfin de retour sur PC grâce à un fan qui permet de la (re)découvrir gratuitement.

C’était il y a déjà plus de 12 ans et pourtant, la douleur est toujours aussi présente chez les fans. Avant de renaître de ses cendres en 2024 entre les mains de Bloober Team avec le remake de Silent Hill 2, la franchise de Konami a connu une longue traversée du désert suite à l’annulation du regretté Silent Hills d’Hideo Kojima, dont la démo P.T. avait fait frissonner des millions de joueurs sur PS4. Et celle-ci a beau ne plus être disponible sur aucune plateforme, on peut toujours compter sur les fans les plus dévoués pour ramener ce qui nous a été enlevé.

La démo P.T. revient sur PC grâce à un fan de Silent Hill

Pour preuve, plus d’une décennie après sa disparition du PlayStation Store, la démo P.T. a aujourd’hui fait son grand retour sur PC grâce à un fan de Silent Hill, LoreanXavier, qui a réussi à proposer un portage de cette dernière. Et pour l’occasion, il n’a d’ailleurs pas fait les choses à moitié puisqu’il y a apporté une série d’améliorations, destinées à rendre l’expérience encore plus agréable. Cela comprend notamment :

La prise en charge du DLSS, du FSR, du XeSS et du ray tracing

La correction des bugs et artefacts visuels

La correction des chutes de FPS et des micro-saccades à certains moments

Les choses ne s’arrêtent toutefois pas là, puisque cette version PC de P.T. arrive également avec un certain nombre de nouveautés qui plairont assurément à la communauté du jeu et aux créateurs de contenus, à savoir :

La prise en charge des mods

Un mode VR

Un timer pour les speedrunners

Un musée de tous les contenus du jeu

Un mode Game+

Un projet remarqué et partagé par Hideo Kojima en personne

Et les fans ne sont d’ailleurs pas les seuls à se réjouir du retour de P.T., puisque le projet a été partagé par nul autre que Kojima en personne, qui a retweeté un article évoquant le portage de la démo de Silents Hills via ses comptes personnels sur X. « Le GOAT lui-même connaît mon portage », s’est alors exclamé LoreanXavier sur X, en confiant naturellement que cela le laisse « bouche-bée ». « Voir Hideo Kojima remarquer une chose dans laquelle j’ai investi tant de temps et de passion compte vraiment énormément pour moi. Merci beaucoup ».

Vous êtes fan de Silent Hill et souhaitez revivre les frissons de la démo P.T., ou souhaitez simplement découvrir à côté de quoi vous êtes passés au cours de la décennie passée ? Dans ce cas, rien de plus simple : il vous suffit de vous rendre sur cette page GitHub et de télécharger gratuitement les fichiers mis à disposition par LoreanXavier. Pour les autres, profitons-en pour rappeler que Konami et Screen Burn Interactive viennent tout juste de sortir Silent Hill Townfall, un nouvel opus qui confirme que la série est de retour avec une très grande forme.

Source : LoreanXavier