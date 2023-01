Sauf si les futurs jeux Silent Hill sont des bides intersidérales, l'éditeur japonais a des plans à long terme pour sa franchise horrifique.

Du Silent Hill à tous les repas

Malgré des hauts et des bas, voire une absence totale ces dernières années, la saga Silent Hill reste et restera quoiqu'il arrive l'une des licences horrifiques les plus emblématiques jamais créées. De l'or en barre pour Konami qui redémarré la machine en sollicitant des studios du monde entier afin qu'ils proposent leur jeu et leur vision de la série.

Résultat, on aura quatre titres à moyen terme : Silent Hill 2 Remake qui n'hésitera à tordre l'original tout étant très fidèle, Silent Hill f qui sera un énorme bouleversement dans la franchise, l'intrigant Silent Hill Townfall et enfin l'expérience radicalement différente de Silent Hill Ascension. Un retour en force et c'est sans compter sur le nouveau film et l'énigmatique The Short Message dont on ne saisit pas encore la nature.

Et après cela ? Konami a encore des discussions avec des studios pour d'autres jeux inédits. Car oui selon le producteur Motoi Okamoto, « l'avenir de Silent Hill ne fera que continuer ».