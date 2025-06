Le bal des conférences continue grâce à Konami, qui reprendra la parole dès cette semaine pour nous donner plus d’informations sur ses futurs jeux à venir, dont Metal Gear Solid 3 Remake et Silent Hill f.

Vous pensiez que la Summer Game Fest était terminée ? Vous avez raison car en un sens, c’est bel et bien le cas. Mais pour Konami, qui a pourtant participé à la fête avec de belles annonces lors du State of Play, l’heure est visiblement aux prolongations. En effet, à la grande surprise générale, l’éditeur a annoncé qu’il reprendrait la parole dès cette semaine lors d’une conférence dédiée, le Konami Press Start, durant laquelle il promet de nouvelles informations sur ses différents jeux à venir… et même plus encore.

Metal Gear Solid 3 Remake et Silent Hill f ont encore des choses à nous montrer

Ce jeudi 12 juin à 15h, Konami nous donne ainsi rendez-vous pour une nouvelle prise de parole d’une durée de 37 minutes, qui nous offrira notamment un aperçu plus approfondi de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater et de Silent Hill f. En plus d’avoir droit à de nouvelles images des jeux en question, l’éditeur révèle que la parole sera laissée aux développeurs dans des interviews qui, on s’en doute, seront alors riche en informations sur ces titres extrêmement attendus de la part du public.

« Cet événement en direct sera l’occasion d'entendre directement les esprits créatifs derrière certaines des franchises les plus emblématiques de KONAMI. Apprenez-en plus sur le processus de développement, découvrez du contenu exclusif et restez informés des prochaines nouveautés » indique notamment le communiqué officiel. Car oui, si le focus sera visiblement mis sur le remake de Metal Gear Solid 3 et le prochain Silent Hill, il semblerait tout de même que nous ne soyons pas non plus à l’abri d’une ou deux annonces supplémentaires.

Des surprises au rendez-vous ?

Bien sûr, inutile de s’emballer plus que de raison, puisque ce serait alors le meilleur moyen d’en ressortir déçus. Néanmoins, il n’est pas impossible d’imaginer que Konami pourrait profiter d’un tel événement pour se réserver une nouvelle cartouche inattendue. Et auquel cas, les possibilités pourraient être nombreuses. Un DLC pour Silent Hill 2 ? Le volume 2 de Metal Gear Solid Master Collection ? Un potentiel retour de Castlevania ? Plusieurs de ces choses ? Ou peut-être rien de tout cela ? Rendez-vous dans deux petits jours pour le découvrir.