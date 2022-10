Et c'est l'erreur du joueur japonais Konami ! En uploadant sa vidéo d'attente pour le stream de ce soir, l'éditeur a oublié de supprimer des références à son contenu. Mais la Toile, elle, a eu le temps de tout bien voir.

Deux jeux Silent Hill au programme ?

Plusieurs jeux ont été confirmés et seront normalement tous annoncés dès ce soir à partir de 23h00 lors d'un livestream. En tout, deux titres seraient divulgués dont le Silent Hill 2 Remake de Bloober Team. Comme Resident Evil 2 ou Resident Evil 4, cette version pourrait s'appeler simplement Silent Hill 2.

La deuxième annonce serait celle d'un nouveau jeu Silent Hill: Ascension. Selon toute vraisemblance, ce serait le projet Sakura dont des concept arts avaient été strikés par Konami. C'est encore assez flou, mais le soft pourrait bénéficier d'une démo à la Silent Hills P.T. Une vieille rumeur, qui a refait surface, mentionne également un système où cet épisode pourrait interagir avec le joueur par SMS ou quelque chose du genre. À noter que les deux jeux seraient attendus sur PS5 et PC, mais pas sur Xbox. Cela rejoindrait les bruits de couloir d'une exclusivité au moins temporaire PlayStation 5.

Enfin, Konami réserverait une surprise cinéma : un teaser trailer pour Return to Silent Hill. Le prochain film du réalisateur français Christophe Gans.

Vrai leak ou fake ?

A-t-on des raisons de douter du leak ? À une époque où certains font absolument tout pour se prétendre insider, oui. La chaîne YouTube a de plus que peu d'abonnés et semble artisanale à première vue.

D'un autre côté, la description du streaming a été mise à jour pour retirer la mention à Silent Hill 2. Les références au nouveau jeu et au trailer du film étaient dans les données de la vidéo. En outre, Nibel aurait déjà eu vent d'une annonce qui n'est pas rendue publique et qui est bien dans les données de la vidéo. Et puisqu'il parle d'un jeu, cela concerne apparemment le prochain opus et non le remake.